¿Por qué se celebra el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio formal de la Cuaresma para la población católica, un periodo de 40 días exactos que comienza este 2 de marzo en 2022 y concluirá este año el 14 de abril, día del Jueves Santo, en el momento en que se celebre la misa de la Cena del Señor. Olvidado ya el jueves lardero y el carnaval, toca iniciar un periodo de recogimiento y privaciones, especialmente centradas en el ayuno y la abstinencia.

En la ceremonia de la imposición de la ceniza (conservada tradicionalmente tras la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior) se hace la señal de la cruz en la frente, con dos jaculatorias pronunciadas por el sacerdote: “Polvo eres y en polvo te convertirás” y “Conviértete y cree en el evangelio”. La idea ha rondado igualmente el mundo de la música, con canciones tan famosas como 'Ashes to Ashes' de David Bowie o 'Dust in the Wind' de Kansas. Ambas frases recuerdan lo pasajera y volátil que es la vida terrenal y lo fútil que resulta agarrarse a bienes materiales o preocupaciones perentorias mientras se descuida el alimento espiritual. También es un tiempo de sacrificio, para honrar la memoria de Jesucristo y reconocer todo lo que hizo por su pueblo en esos tres años de vida pública.

La costumbre de imponer la ceniza tiene su raíz en el judaísmo; en esta religión se recurría literalmente a esta simbología para expurgar los pecados, y también se cubrían de ceniza para preparar una fiesta importante en el calendario anual. Los católicos adoptaron la costumbre, que en un principio tenía también su matiz iniciático en el momento de la conversión pública. A partir del año 384 a.C., tal y como explica la web catholic.net, “la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos”. La imposición de la ceniza tal y como la conocemos cumple ahora un milenio, ya que Roma la adoptó formalmente a partir del siglo XI. Durante la Cuaresma se pide a los creyentes que ayunen y se abstengan de comer carne el Miércoles de Ceniza y todos los viernes posteriores hasta el Domingo de Resurrección.

La idea del ayuno es limitar la ingesta de comida a una diaria, y está indicada para las personas en edad adulta; a partir de los 60 años se libera técnicamente de esta práctica a los católicos que la realizan, siempre voluntariamente. La abstinencia suele comenzar a partir de los 14 años en este colectivo, aunque en el entorno familiar no es de extrañar que se haga desde antes y hasta después de los 60. No obstante, es bueno señalar que la idea de esta práctica es pedir perdón por los pecados cometidos y hacer un sacrificio, así que la mariscada de los viernes no entraría conceptualmente en esta idea.