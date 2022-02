Adiós al vello para siempre: tres ventajas de depilarse en casa con el dispositivo de luz pulsada de Philips

El pelo es natural y, en más o menos cantidad, todo el mundo tiene. Además, cada vez más 'celebrities' lo reivindican hasta convertirlo en tendencia y eliminar los tabúes que lo rodeaban. No obstante, hay muchas personas que prefieren lucir una piel sin pelo por comodidad o para verse mejor consigo mismos. Quienes eligen esta opción, se enfrentan cada mes a los siguientes dilemas: ¿voy a un centro de estética o me depilo en casa?, ¿invierto en la depilación definitiva o me sigo comprando cuchillas y cera?

Pero, no cualquier ‘gadget’ del mercado nos puede garantizar esa seguridad y eficacia, por eso, lo mejor es decantarse por una marca de confianza y por aquella depiladora que ya hayan probado miles de usuarios. La Philips Lumea Advanced, por ejemplo, tiene más de 2.360 opiniones en Amazon y posee la etiqueta a mejor producto calidad-precio. Esta depiladora se alza en el 'ecommerce' como una de las reinas de su categoría, pues, además de manejarse de forma segura, sencilla y eficaz, acaba con el 85% del vello en tres sesiones. Y, ahora, con un 26% de descuento.

La depiladora de luz pulsada mejor valorada de Amazon. Amazon

Consejos para utilizar la más vendida de Amazon

Este modelo hace desaparecer el vello visible sin salir de casa con ayuda de un sensor de tipo de piel para aplicar la fuerza necesaria. Cuenta, además, con dos cabezales distintos para cuerpo y cara. Desde Heraldo Shopping recomendamos seguir los siguientes consejos para utilizar de la mejor forma posible esta depiladora.

- Afeitarse o recortarse el vello antes de usar la depiladora de luz pulsada. De esta manera, se eliminará el pelo de forma más fácil y definitiva.

- Uso nocturno. Se recomienda usar la depiladora de luz pulsada por la noche para que, si aparece alguna irritación, desaparezca al día siguiente y no se vea. Y es que, aunque se puede regular su potencia, según tu tipo de piel, es posible que al principio apliques mayor intensidad.

- Utilizar con la piel fría. Se ha demostrado que la raíz del vello absorbe mejor la luz pulsada cuando la piel está fría.

- Protege los lunares. Hay que tener mucho cuidado con manchas, pecas y lunares, ya que acumulan células cargadas de un pigmento llamado melanina. Estas zonas hacen que el efecto de la fotodepilación sobre la piel sea más intenso, ya que conducen mejor la energía emitida por la fotodepiladora, por eso, lo mejor será taparlos con un lápiz de ojos blanco, con una gasa o una tirita, por ejemplo.

