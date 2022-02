Santiago Segura da un susto de muerte a sus seguidores

El actor y director español Santiago Segura dio el pasado domingo, un susto de muerte a sus seguidores, por un percance doméstico que terminó con un golpe, un charco de sangre y doce puntos de sutura.

“Me gusta compartir cosas simpáticas y divertidas con mis seguidores en las redes, por eso no sabía si contaros esto… pero realmente la vida no es siempre maravillosa, y de color… y creo que está bien que sepáis que “los famosetes” (por mucho que muestren sus comilonas, sus entrenos y sus estrenos) también tienen/tenemos momentos chungos como todo hijo de vecino.” Así comenzaba la publicación del productor en su cuenta Instagram despertando la empatía que le caracteriza con el resto de los mortales.

Durante el rodaje de su última película ‘Padre no hay más que uno 3’ los problemas se han convertido en personajes principales “la sexta ola ha traído cambios de plan, parones, retrasos e incluso la baja de algún miembro del reparto por el maldito coronavirus” lamentaba Segura. Todas estas situaciones generan “presión, ansiedad y tensión” que se acumulan y pasan factura.

“Perdí el conocimiento en el cuarto de baño y me reventé la oreja contra el suelo (o contra algo, cuando caes redondo de un desmayo ni te enteras…). Me desperté en un charco de sangre. Me tuvieron que dar doce puntos.”

No obstante, el también cómico pudo salir con tiempo del hospital y llegar a tiempo a rodaje de su película que se retoma esta semana, e incluso, como según asegura en la publicación de la red social, actuará con Florentino Fernández y José Mota en Alicante, con el espectáculo ‘El sentido del humor’.

En la publicación Segura tranquiliza a sus seguidores sobre su estado de salud y les ofrece una “Moraleja; disfrutad de la vida, que cualquier día, puede ser el último” y, por último aunque, no por ello menos importante les advierte: “Vigilad el estrés y la tensión, son armas mortíferas”.