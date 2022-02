Pasaporte covid: ¿cuándo caduca si no me he vacunado con la dosis de refuerzo?

Pasaporte covid: ¿cuándo caduca si no me he vacunado con la dosis de refuerzo? Los países de la Unión Europea aplican desde este martes la caducidad de nueve meses para el certificado covid sin dosis de refuerzo. NOTICIA Teresa Martín CONTENIDO DE MARCA Los países de la Unión Europea aplican desde este martes la caducidad de nueve meses para el certificado covid sin dosis de refuerzo. ¿Es necesario contar con la tercera dosis para que no caduque el certificado covid? ¿Y si se ha pasado la enfermedad y todavía no se ha cumplido el tiempo necesario para inocularse la de refuerzo? ¿Se puede viajar sin pasaporte covid digital? Son muchas las preguntas acerca de la nueva normativa marcada por la Unión Europea en cuanto a la caducidad de este documento se refiere. Pero todas tienen respuesta. Más información Normas covid en la UE. Estas son las nuevas reglas para viajar en los países de nuestro entorno Ómicron desdibuja el efecto del pasaporte covid en Aragón Nueve meses después de la segunda dosis El 1 de febrero entró en vigor un nuevo cambio normativo el cual define que la fecha de caducidad del pasaporte covid cumple a los 270 días -9 meses- desde la última dosis de la pauta de primovacunación (dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca y una en el caso de la que era la monodosis de Janssen). Pasado ese plazo, si no se recibe la dosis de refuerzo, el certificado covid se considerará caducado. Cómo comprobar si ha caducado Hay dos aplicaciones para conocer la fecha de caducidad del certificado: Covid Certificate Check y Corona Warm-App. Desde Sanidad advierten además de que los pasaportes expedidos antes de la inoculación de la dosis de refuerzo deben descargarse de nuevo para que la tercera vacuna pueda distinguirse de la situación anterior. ¿Se puede viajar si han pasado los nueve meses de validez? En caso de que el certificado haya cumplido los 270 días de validez será necesario lo siguiente: recibir la dosis de refuerzo -la segunda, si la primera inoculación fue con Janssen- antes del viaje, hacerse una prueba PCR con validez de resultado 72 horas antes de salir de España -24 horas si es de antígenos- o solicitar el certificado de recuperación en caso de haber superado la enfermedad recientemente. Antes de viajar es conveniente conocer qué restricciones de entrada están vigentes en cada país. Contagiado y sin posibilidad de inocularse la tercera dosis En la caso de que el pasaporte covid caduque antes de realizar un viaje y una persona se contagie, tendrá que solicitar un certificado de recuperación a través de la página oficial del Ministerio de Sanidad, que contará con una validez de seis meses. Tiempo en el que habrá que inocularse con la dosis de refuerzo. Este documento solo podrá pedirse si la persona que se contagió se hizo una prueba PCR que confirmara el positivo en covid. NOTICIAS RELACIONADAS Aragón ya emite Certificado Digital Covid: ¿qué es y cómo conseguirlo? No hay que olvidar que este documento también se utiliza en España como salvoconducto para acceder a determinados espacios públicos, como el interior de restaurantes, eventos deportivos o discotecas. En Aragón sigue siendo obligatorio, de momento, hasta el 8 de febrero. A pesar de su obligatoriedad, algunos expertos, como el epidemiólogo Nacho de Blas, cree que para "poner fecha de validez al certificado, primero debería investigarse la duración de la inmunidad tras la vacunación, que no está muy claro todavía". "De hecho, estamos viendo que una inmunidad de 270 días no ha sido suficiente para una parte de la población que, aun con la pauta completa, se ha infectado", concluye De Blas. Conforme a los criterios de Más información