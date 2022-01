Normas covid en la UE. Estas son las nuevas reglas para viajar en los países de nuestro entorno

Los países de la Unión Europea ha acordado este martes cambiar de enfoque sobre las restricciones a los viajeros europeos para frenar el coronavirus, como las pruebas de detección o las cuarentenas, que en adelante ya no dependerán del país de procedencia, sino del certificado covid digital de cada persona.

El Consejo (países) de la UE aprobó esa modificación, que responde "al aumento significativo" en la administración de vacunas en la UE y "la rápida aplicación del certificado covid", indicó esa institución en un comunicado. El objetivo es simplificar las normas aplicables y dar más claridad y previsibilidad a los viajeros.

Los cambios, que no tienen carácter vinculante sino que conforman una recomendación, entrarán en vigor el próximo 1 de febrero.

Estas son las normas según de qué país de la UE se trate:

Alemania

El certificado digital de covid-19 de la UE, o su equivalente nacional, es necesario para acceder a espacios públicos y lugares y eventos interiores. Los gobiernos regionales adaptan las normas caso por caso.

En toda Alemania se aplica la norma 2G (persona vacunada, persona recuperada). En la práctica, esto significa que todo el acceso a las instalaciones públicas, incluidos los alojamientos turísticos, los restaurantes y bares, las instituciones culturales y las instalaciones de ocio y deporte, solo es posible con pruebas de vacunación completa o infección pasada; una prueba de covid-19 negativa se considera insuficiente.

Austria

Se aplica la regla 2G (vacunada, recuperada). Los visitantes deben ser conscientes de que las personas que no están vacunadas o recuperadas solo pueden salir de casa por razones esenciales. Para todos los demás, se requiere un certificado de vacunación o recuperación para acceder a instalaciones culturales, de ocio y deportivas, y a otros espacios interiores; la prueba de una prueba negativa de covid-19 se considera insuficiente.

1G (vacunado): Los viajeros presentan pruebas de su estado de vacunación (deben haber completado una vacuna de doble dosis o una dosis única aprobada por la EMA). Debe haber pasado suficiente tiempo para que las dosis aprobadas sean efectivas y no hayan caducado.

2G (vacunados, recuperados): Los viajeros presentan pruebas de su estado de vacunación o un certificado médico que muestra la recuperación de la infección en los últimos 180 días, confirmado por una prueba de PCR.

2,5G (vacunados, recuperados, probados): Los viajeros proporcionan pruebas de su estado de vacunación, recuperación y una prueba de PCR negativa.

3G (vacunado, recuperado, probado o negativo). Los viajeros proporcionan pruebas de su estado de vacunación, recuperación y una prueba de PCR negativa.

Los niños menores de 12 años están exentos de la normativa, excepto en Viena (donde se aplican a los niños mayores de 6 años).

Bulgaria

Las autoridades búlgaras han introducido una serie de restricciones válidas hasta el 31 de marzo de 2022.

El certificado digital de covid-19 de la UE (EUDCC), o un documento equivalente, se requiere a todos los participantes en actividades como asistencia a congresos, conferencias, seminarios o similares, eventos como festivales de música o conciertos, visitas a museos, galerías, cines, teatros o espectáculos de circo, asistencia a competiciones deportivas o excursiones organizadas y visitas en grupo a sitios turísticos.

El certificado covid deberá contener uno de los siguientes elementos: prueba de vacunación completa. Hasta el 31 de marzo de 2022, el documento también es válido entre los días 15 y 30 después de la administración de la primera dosis, para las vacunas que requieran dos dosis. Prueba de recuperación. Validez: entre 15 y 365 días a partir del primer resultado positivo de la prueba. Resultado negativo de la prueba. Validez: 48 horas para pruebas rápidas de antígenos, 72 horas para pruebas moleculares (PCR).

Bélgica

En Bélgica, el certificado digital de covid-19 de la UE es necesario para acceder a los siguientes espacios públicos: establecimientos de restauración (restaurantes, bares, cafeterías). Cines y museos. Gimnasios y piscinas .Grandes eventos.

Para ser válido, el EUDCC debe contener uno de los siguientes: prueba de vacunación completa cumplimentada al menos dos semanas antes de viajar. Vacunas aceptadas: vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): Comirnaty (BioNTech y Pfizer), Moderna, Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford), Janssen y Covidshield. Prueba de la recuperación de la covid-19. Validez: 180 días. Resultado negativo de la prueba molecular o antígeno. Validez: 72 horas (PCR) y 36 horas (antígeno).

Los ciudadanos de los países que no expidan el EUDCC deben presentar certificados equivalentes, en inglés, neerlandés o francés.

Chequia

Se requieren certificados de vacunación, recuperación o resultado negativo de la prueba PCR para entrar en espacios interiores, incluidos alojamientos turísticos, restaurantes y bares, establecimientos de restauración e instalaciones recreativas, culturales y deportivas.

Las máscaras faciales y los respiradores deben ser usados en interiores y las reglas para el distanciamiento social deben respetarse.

Chipre

En todas las zonas y locales interiores y exteriores en los que, con sujeción a las medidas de distanciamiento, más de 20 personas puedan reunirse en cualquier momento, es necesario que las personas de 6 años o más dispongan de un "paso de seguridad". Condiciones por edad:

0-5 años: no se aplican restricciones

6-11 años: prueba molecular o rápida negativa, válida durante 7 días

12-17 años: al menos una dosis de vacuna administrada, o un certificado de recuperación (válido durante 6 meses. A 31 de enero de 2022, la validez se reduce a 3 meses), y un resultado de prueba molecular o rápido negativo, válido 72 horas.

18 y superiores: al menos una dosis de vacuna administrada, o un certificado de recuperación (válido durante 6 meses. A 31 de enero de 2022, la validez se reduce a 3 meses) y un resultado de prueba molecular negativo (válido 72 horas) o rápido (válido 48 horas). O prueba de vacunación completa. A partir del 18 de diciembre de 2021, el Safepass basado en la vacunación ya no es válido para las personas que no hayan recibido una dosis de refuerzo después de transcurridos siete meses desde la finalización del programa de vacunación inicial.

El documento debe ser exhibido, junto con pruebas de identificación, por todos los residentes y visitantes de hoteles, restaurantes, cafés o bares, lugares de culto, teatros y cines, centros comerciales, gimnasios, residencias de ancianos, salones de belleza, playas, tiendas de comida, sitios arqueológicos y otros lugares públicos.

También puede utilizarse un certificado digital de covid-19 de la UE (EUDCC) de vacunación o recuperación para generar un paso seguro.

Croacia

La información sobre la situación en el país puede consultarse en la Plataforma Nacional de Preparación para Emergencias y en el sitio web oficial sobre la información sobre la covid-19.

Dinamarca

Para acceder a espacios públicos, como bares y restaurantes, museos, piscinas, grandes eventos, etc. se requiere el certificado digital de covid de la UE. Se recomienda a los viajeros que lleven siempre los certificados correspondientes.

Para ser válido, el EUDCC debe contener uno de los siguientes elementos: prueba de vacunación completa. Vacunas aceptadas: vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): Comirnaty (BioNTech y Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen. Prueba de la recuperación de la covid-19. Validez: 180 días. Resultado negativo en una prueba molecular previa a la salida (válida 72 horas) o prueba rápida del antígeno (válido 48 horas).

Eslovaquia

Existen cuatro regímenes diferentes basados en la vacunación:

1. Básico (todas las personas);

2. OTP (vacunado, probado, recuperado);

3. PO (vacunación/serie primaria, recuperada/máximo 180 días después de la recuperación);

4. OP+ (vacunada con refuerzo, serie de vacunación primaria + prueba; serie de vacunación primaria + recuperación/máximo 180 días después de la recuperación).

Las mascarillas deben usarse en interiores. Se recuerda a los viajeros que lleven siempre sus certificados de vacunación, recuperación o resultado negativo de la prueba.

Eslovenia

La regla 3G (vacunada, recuperada, probada) se aplica a todos los usuarios de servicios o actividades. Los certificados deben presentarse antes de que los huéspedes puedan entrar en instalaciones culturales, de ocio y deportivas, restaurantes y bares, alojamientos turísticos, ferias y conferencias interiores, casinos y otros lugares. La misma norma se aplica a las asambleas públicas, eventos culturales, competiciones deportivas y operadores de teleféricos.

Estonia

Estonia sigue abierta para viajes y negocios. Sin embargo, existen restricciones y medidas especiales para luchar contra la pandemia. Se deben usar máscaras faciales, respetar las normas de distanciamiento social y presentar certificados de covid-19 para acceder a todos los espacios interiores y locales.

Finlandia

Las medidas actuales son válidas hasta el 31de enero de 2022, independientemente de la tasa de infección.

En Finlandia, el certificado digital de covid-19 de la UE es necesario para acceder a los siguientes espacios públicos: actividades de ocio, atracciones y parques temáticos

Instalaciones interiores para zoológicos. Museos, espacios de exposición y otros lugares culturales similares.

Para ser válido, debe contener uno de los siguientes: prueba de vacunación completa. Vacunas aceptadas: Comirnaty (Pfizer-BionTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, COVIDSHIELD, Coronavac, COVAXIN. Prueba de la recuperación de la covid-19. Validez: 180 días. Resultado negativo de la prueba molecular o antígeno. Validez: 48 horas.

Francia

El Certificado Digital de covid-19 de la UE es necesario para acceder a los siguientes espacios públicos: servicios turísticos; establecimientos de restauración; cines, museos y atracciones interiores.

Para ser válido, debe contener uno de los siguientes: prueba de vacunación completa. Vacunas aceptadas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Siete días después de la segunda inyección para vacunas de doble inyección (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);

28 días después de la inyección para vacunas con una sola inyección (Johnson & Johnson);

Siete días después de la inyección para vacunas en personas que han tenido antecedentes de Covid (1 inyección única).

Prueba de la recuperación de la covid-19. Validez: 180 días.

Resultado negativo de la prueba molecular o antígeno. Validez: 24 horas.

Grecia

Se requiere el certificado digital de covid-19 de la UE o un documento equivalente para acceder a algunos espacios públicos, incluidos los establecimientos de restauración, los espacios interiores y las atracciones turísticas.

Los certificados deberán ir acompañados de documentos que confirmen la identidad del titular y contener uno de los siguientes elementos: prueba de vacunación completa. Prueba de recuperación, válida entre 30 días y 3 meses después del primer resultado positivo. Los certificados expedidos entre el 15 de julio y el 31 de octubre de 2021 (incluido) siguen siendo válidos. Solo se acepta en algunos casos: resultado negativo de la prueba.

Hungría

Demostrar la protección contra la covid-19 con una tarjeta de inmunidad húngara, un certificado digital de la UE para la covid, un certificado reconocido por Hungría o la aplicación EESZT es obligatorio para acceder a todos los eventos interiores (deportivos, culturales, musicales y de baile, etc.) y a los eventos al aire libre con más de 500 participantes.

Los niños menores de 18 años están exentos si están bajo la supervisión de un titular de un certificado de protección.

Irlanda

Se requiere un certificado digital de covid-19 de la UE para acceder a lugares y eventos interiores, incluidos cines y teatros, gimnasios y centros de ocio, y bares y restaurantes de hoteles.

Islandia

El certificado digital de covid-19 de la UE debe acceder a los siguientes espacios públicos: hoteles, bares y restaurantes. Cines y teatros. Gimnasios y centros de ocio (excluido el acceso a piscinas o instalaciones independientes).

Para ser válido, el EUDCC debe contener uno de los siguientes: prueba de vacunación completa. Vacunas aceptadas: Comirnaty (BioNTech y Pfizer), Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen, Covidshield, BIBP/Sinopharm, Coronavac, Covaxin y Covovax. Prueba de la recuperación de la covid-19. Validez: 180 días. Resultado negativo molecular (válido 72 horas) o prueba de antígeno (válido 48 horas).

Los ciudadanos de países que no expidan la EUDCC deben presentar certificados equivalentes en islandés, sueco, danés, noruego o inglés.

Italia

Se aplican medidas sanitarias más estrictas durante el estado de emergencia, hasta el 31 de marzo de 2022. Se recomienda encarecidamente a los viajeros que consulten regularmente las páginas web oficiales.

En Italia, para acceder a varios espacios públicos se requiere el certificado digital de la UE, también denominado pase verde. Los niños menores de 12 años están exentos. También se aplican medidas restrictivas a nivel regional.

Italia distingue entre el EUDCC «básico», denominado «paso verde básico», basado en un resultado negativo de la prueba, y un EUDCC «reforzado», denominado «paso súper verde», basado en la prueba de vacunación completa o recuperación. Solo los titulares de una EUDCC basado en la vacunación o recuperación («paso súper verde») pueden acceder a: transporte público, incluso a nivel regional y local, cines, teatros, salas de conciertos, museos y exposiciones, estadios e instalaciones deportivas, gimnasios, deportes de equipo y piscinas, bares y restaurantes, fiestas privadas, actos públicos, parques de atracciones, Spas y centros de bienestar, lugares culturales y recreativos, salas de juegos, tiendas de apuestas y casinos, hoteles y alojamientos turísticos, incluidas sus instalaciones de restauración, ferias y centros de congresos, instalaciones de esquí.

Letonia

Letonia sigue abierta para negocios y viajes. Sin embargo, existen normas estrictas y medidas especiales para combatir la propagación del virus. Los certificados de covid-19 son necesarios para la entrada a espacios interiores y eventos. Se deben respetar las reglas para el distanciamiento social y usar máscaras en todos los espacios interiores y en los eventos en los que se congregan las personas.

Liechtenstein

Las mascarillas deben ser usadas en todas las áreas interiores. Esta norma también se aplica a los establecimientos e instalaciones en los que se requiere un certificado 3G: lugares de trabajo, establecimientos de restauración, restaurantes y bares, e instalaciones culturales, de ocio y deportivas. Los eventos con menos de 50 personas, así como los actos religiosos y los funerales, no están sujetos a los requisitos del certificado. Los eventos privados están completamente exentos de la obligación de certificado.

Lituania

Los certificados de vacunación, recuperación o resultado negativo de la prueba son necesarios para entrar en la mayoría de los locales interiores, incluyendo tiendas no esenciales, servicios personales, alojamiento turístico, instalaciones culturales, de ocio y deportivas, y restaurantes y bares.

Luxemburgo

Luxemburgo cuenta con el sistema CovidCheck, aplicable a particulares, establecimientos (por ejemplo, restaurantes, bares, centros de fitness, tiendas, administraciones, empresas, etc.), así como eventos públicos o privados (por ejemplo, eventos deportivos, conciertos, etc.). Con arreglo al sistema «2G+» actualmente aplicable, las personas que hayan alcanzado la edad de 12 años y 2 meses deben presentar un certificado de vacunación o recuperación y realizar una prueba de autodiagnóstico para el SARS-CoV-2 in situ o presentar una prueba de antígeno rápida SARS-CoV-2 válida certificada.

Las personas que tengan un certificado de vacunación expedido en los últimos 180 días, un certificado de vacunación de refuerzo o un certificado de recuperación por un período de 180 días están exentas de la obligación de realizar pruebas. Las personas que no puedan ser vacunadas por razones médicas deberán presentar un certificado de contraindicación para la vacunación, así como un certificado de una prueba de covid-19 negativa (PCR, prueba de antígenos certificados) o, en caso necesario, realizar una autoprueba in situ.

Malta

El uso de máscaras es obligatorio en espacios públicos interiores. En espacios exteriores, la eliminación de mascarillas solo está permitida para las personas vacunadas en grupos de no más de 2. El uso de máscaras en las playas y en las piscinas, aunque todavía se recomienda, no se hará cumplir por ley.

Noruega

La información sobre la situación en el país puede consultarse en el sitio web oficial sobre la información sobre la COVID-19.

Países Bajos

En los Países Bajos, el certificado digital debe acceder a actividades culturales o deportivas.

Para ser válido, el EUDCC debe contener uno de los siguientes: prueba de vacunación completa. Los Países Bajos consideran que no es válido hasta 14 días después de recibir la segunda dosis de una vacuna de dos dosis (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca) o 28 días después de recibir la vacuna Janssen (Johnson & Johnson). Prueba de la recuperación de la COVID-19. Validez: 180 días. Resultado negativo de la prueba molecular (válido 48 horas) o antígeno ( válido 24 horas).

Polonia

La posesión de un Certificado Digital de covid-19 de la UE con prueba de vacunación completa, prueba de recuperación de la covid-19 o resultado negativo de la prueba PCR (o certificados equivalentes) facilita el acceso a varios servicios e instalaciones, como reuniones privadas y públicas, lugares de culto, establecimientos de restauración y turismo, atracciones interiores y actividades deportivas.

Portugal

Se precisa un certificado digital de la UE para la covid (EUDCC, con prueba de vacunación completa, recuperación o resultado negativo en una prueba molecular o rápida de antígenos), o prueba de vacunación completa, o se requiere un resultado negativo de la prueba, para entrar en establecimientos turísticos y alojamientos locales, restaurantes y bares, espectáculos culturales, eventos con asientos reservados, gimnasios.

Se requiere un resultado negativo de la prueba, una prueba de recuperación de la covid-19 o un certificado de la dosis de vacuna de refuerzo (válido después de 14 días) para acceder a bares y clubes, centros de salud y residencias de ancianos cuando visitan pacientes, grandes eventos.

Rumanía

El certificado digital de covid-19 de la UE o un certificado equivalente es necesario para acceder a muchos lugares y eventos. Debe contener pruebas de vacunación completa (válida después de diez días después de finalizado el ciclo de vacunación), de recuperación de la covid-19 (entre 15 y 180 días después de haber sido infectada) o un resultado negativo a una prueba molecular (válida 72 horas) o a una prueba rápida del antígeno (válida 48 horas).

Es imprescindible para acceder a todas las tiendas, excepto las tiendas de comestibles, farmacias y gasolineras. Cafeterías y restaurantes, incluyendo terrazas, y otros establecimientos de restauración. Locales de las instituciones públicas centrales y locales (excepto los empleados). Alojamientos turísticos. Todos los eventos y actividades organizadas, incluidos cursos, actividades deportivas y competiciones y eventos culturales, artísticos y de entretenimiento.

Exenciones: la EUDCC no es necesaria en los siguientes casos: acceso a tiendas de comestibles de hasta 200 metros cuadrados, farmacias y gasolineras.

Los niños menores de 12 años no están obligados a ser titulares de un EUDCC o un resultado negativo de la prueba, pero deben ir acompañados de un adulto que posea un EUDCC.

Los ciudadanos de los países que no expidan la EUDCC deben presentar certificados equivalentes, en inglés y en la lengua del país emisor.

Suecia

En Suecia, el certificado digital de covid-19 de la UE debe acceder a los siguientes espacios públicos: salas de cine, teatros, conciertos, si hay menos de cien personas.

Para ser válido, el EUDCC debe contener uno de los siguientes:

Prueba de vacunación completa, cumplimentada al menos 14 días antes de viajar. Vacunas aceptadas: Comirnaty (covid-19 vacuna BioNtech tozinameran), Spikevax (COVID-19 Vacuna Moderna), Vaxzevria (COVID-19 Vacuna AstraZeneca), COVID-19 Vacuna Janssen, COVID-19 vacuna AstraZeneca/SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vacuna BIBP/Sinopharm, Coronavac (COVID-19 vacuna Sinovac).

Prueba de la recuperación de la covid-19. Validez: 180 días.

Resultado negativo de la prueba molecular o antígeno. El ensayo deberá contener información sobre el tipo de ensayo, la hora y la fecha y el resultado de la prueba de recuperación.

Tenga en cuenta que para todas las reuniones públicas y eventos en interiores donde haya más de 100 personas se requerirá el certificado de vacunación para todas las personas que tengan 18 años o más.

Los ciudadanos de los países que no expidan la EUDCC deben presentar certificados equivalentes en sueco, danés, noruego, inglés y francés.

Se recomienda encarecidamente a los viajeros que lleven siempre los certificados correspondientes.

Suiza

Actualmente no hay países en la lista de cuarentena obligatoria. Sin embargo, se recuerda a los viajeros de fuera de la zona de la UE/Schengen que consulten las listas mantenidas por la Oficina Federal de Salud Pública y la Secretaría de Estado de Migración para comprobar su situación nacional de entrada.