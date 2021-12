Gazapos de cine y ciencia

'Infinite': que un camello te diga que eres como la wikipedia no es ningún piropo

No descubrimos la pólvora si afirmamos que la wikipedia no es una fuente de consulta especialmente fiable y completa. Aunque si piensas que Burkina está de llena de ballenas y no sabes que 74 y 13 no son 100 seguramente te resulte impresionante.