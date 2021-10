Hongos, creadores de conexiones que unen generaciones y funcionan como el internet del bosque

"Pasando tiempo en ella, los chavales conocen la naturaleza"



2

Su madre se crió en una masía de la sierra de Albarracín y salir a coger rebollones era "algo de siempre". Hoy, Ricardo Forcadell transmite la afición a sus hijos Diego (8 años) y Hernán (5 años), saliendo a por setas siempre que pueden, una forma ideal "de romper la rutina colegio-parque-colegio y de conocer la naturaleza de la mejor manera: pasando tiempo en ella". A veces, les cuenta tantas cosas que los pequeños le piden "‘papá, para ya’, pero les gusta bastante; yo me pegaría el día entero, con ellos hay que medir los tiempos para que no pierdan la atención". De adolescente, "mi economía dependía de la recolección: el año que no había setas, no había dinero para salir de fiesta". Después, el monte se convertiría en su profesión, se hizo ingeniero y trabaja en la consultoría forestal Qilex. Foto: Antonio García / Bykofoto