Fabiola Martínez se destapa

Mientras algunos famosos encontraban pareja este verano, Fabiola Martínez se ha encontrado a sí misma. En la época del año en la que más gente se entrega al amor, la ex de Bertín Osborne se ha entregado al amor propio. «Había dejado de ser yo», ha confesado la venezolana para explicar la causa de su separación de Bertín, tras 20 años de relación y 14 de matrimonio.

Hoy, ocho meses después de su ruptura, podría decirse que Fabiola es más ella misma que nunca. Hace unos días sorprendía posando en topless (aunque tendida boca abajo) al borde de una piscina... Acompañaba la imagen la canción 'Let Her Go', de Passenger. La letra dice: «Solo sabes que la quieres cuando la dejas marchar». ¿Mensaje irónico para el que fue su marido?

Para mensajes los que se dedica Fabiola Martínez Benavides a sí misma. Hace meses que la venezolana viene trabajando la autoestima a través de la psicología asertiva. Una mañana de primavera escribió con un pintalabios rojo en el espejo de su baño: «¡Cada día estoy mejor, mejor, mejor!» . «Son días de aprendizaje y crecimiento personal -explicó a través de sus redes-. Si prestáramos atención a nuestro discurso más introspectivo, podríamos darnos cuenta del tiempo que empleamos en programar nuestro cerebro; unas veces a favor y otras en contra... sí, en contra... por eso es tan importante escucharnos y aprender a ser amables y cariñosos con nosotros mismos».

La ex de Bertín comenzó el mes de agosto sorprendiendo a propios y extraños con su decisión de sentarse en el plató de 'Viernes Deluxe' para desentrañar las claves de su separación. «¡Qué huevos!», le escribió Bertín en un mensaje el día anterior. Fabiola lo interpretó como un elogio por su valentía. «Entre nosotros no hay malos rollos», recalca. «Y no hay dramas, cero dramas. Pero siento que no era del todo yo en todas mis facetas y ahora sí. Perdí un poco mi identidad, solo era la 'mujer de', todos los proyectos que iniciaba tenían que ver con él. Intenté ser lo que yo creía que él quería y me equivoqué. Esta versión mía es un poco más relajada. Siempre cuido lo que digo, pero antes pensaba más en cómo podría afectar al resto. Ahora mi vida es ya solamente mía y de mis hijos», asegura.

Posado de Fabiola que ha compartido en las redes sociales Vocento

Vídeos gamberros

Fabiola, de 48 años, y Bertín, de 66, se conocieron en 2001 cuando ella se presentó a un casting para un videoclip del cantante. Fue un fulminante flechazo. Hija de una acérrima fan del jerezano, Fabiola concursó de jovencita en Miss Venezuela y trabajó varios años como modelo. En su afán por redescubrirse a sí misma, la venezolana dejaba volar la nostalgia y publicaba esta semana en su Instagram un resumen de las campañas publicitarias y los desfiles en los que participó, bajo la etiqueta '25 years ago' ('hace 25 años').

Con Bertín se casó en junio de 2006 en la hacienda que el cantante posee en Sevilla. Fue una rutilante boda que él mismo amenizó con sus canciones. Un año después, nació Kike, su primer hijo en común. El niño vino al mundo con una lesión cerebral que cambió completamente la vida de la pareja y convirtió a Fabiola en una auténtica «activista defensora de los derechos de la familia y las personas con necesidades especiales», tal como se define a sí misma en sus redes. Bertín suele compararla con los 'geos', la élite de la policía, por su coraje y su fortaleza como madre.

Instalada en su recién estrenado piso de Madrid junto a sus hijos, Kike y Carlos, Fabiola, que no ha aceptado la oferta económica de Bertín «porque no quiero que me mantengan», aborda optimista el nuevo curso de su vida como soltera, decidida a volar por su cuenta y a seguir sorprendiendo con sus facetas más desconocidas. No solo el reciente topless, también esos vídeos gamberros que graba en Tik Tok han destapado a Fabiola como una gran humorista y actriz, algo que permanecía oculto mientras estuvo casada con Bertín Osborne.