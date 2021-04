Fabiola rechaza el dinero que le ofrece Bertín: "No quiero que me mantengan"

Dos meses después del anuncio de su separación, Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, ha ofrecido su primera entrevista y lo ha hecho con una exclusiva en la revista 'Hola', por la que, según destaca la propia publicación, no ha recibido contraprestación económica alguna. Son precisamente las cuestiones económicas las que tienen paralizada la firma del divorcio de la pareja. Lejos de lo que se pueda imaginar, no se debe a una pugna por los bienes en común o a una reclamación por la pensión. Fabiola lo explica claro: "No hemos firmado el divorcio porque él quiere darme más de lo que yo quiero recibir. No quiero que me mantenga".

De sus palabras se desprende su deseo de desligarse en todo lo posible del que fuera su marido, a pesar de que mantienen una buena relación y de que siempre estarán unidos por sus hijos. Muestra de ello es que la venezolana tampoco ha querido mantener su relación profesional con el programa de televisión de su exmarido para el que, en ocasiones, se encargaba de gestionar la participación de los invitados.

Fabiola va a emprender una nueva vida, por lo que está buscando un piso adecuado a su capacidad económica. Y lo hará junto a sus hijos y a sus padres, volcada en sus estudios de Administración y Dirección de Empresas con doble titulación en Inteligencia Emocional, Coaching y Programación Neurolingüística y en la fundación Bertín Osborne que preside, de apoyo a las familias con personas con lesión cerebral a su cargo. Un nuevo comienzo en el que espera también poder cumplir su reto de escribir un libro.