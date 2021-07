Luis Rollán y Sofía Cristo quieren ser padres juntos

El programa ‘Viva la vida’ de Telecinco anunció el pasado fin de semana un bombazo que iba a dar Luis Rollán y que le afectaba a él directamente. El tertuliano se vio obligado a hablar de su vida privada porque estaban surgiendo falsos rumores que tergiversaban la noticia, así que así lo hizo: iba a ser padre junto a su gran amiga Sofía Cristo.

Según contó la presentadora Emma García, la información que había llegado al programa era que ya lo habían intentado y la hija de Bárbara Rey había tenido un aborto. Pero no era cierto, y el colaborador se encargó de explicar que habían estado viendo clínicas para tener un hijo juntos.

"La paternidad siempre ha sido mi asignatura pendiente", explicó Rollán. "Hace dos años me separé y tengo esa espinita clavada con la paternidad. He mirado varias veces el tema de adoptar, de acogida y vientre de alquiler", prosiguió.

Sus deseos de ser padre se incrementaron durante la pandemia, pues nació su sobrino y eso hizo que sus ganas crecieran. "Hablando con Sofía de todo esto, ella me dijo que también le encantaría. Nos juntamos dos personas que nos queremos muchos y se crea un proyecto de paternidad y maternidad y es única y exclusivamente eso. Hemos estado en clínicas, tratando el tema, investigando, pero es un proceso lento", adujo.

"Es una cosa mía y de Sofía, que nos incumbe a los dos. Voy a ser padre soltero, pero no se me ocurre mejor madre que ella", alabó Luis Rollán.

Ella, molesta

La hija de Bárbara Rey habló sobre la noticia y aseguró que no sabía que su amigo lo había contado. "Luis es de mis mejores amigos, es como mi hermano, va más allá, es la familia que tú eliges", aseguró. Aun así, estaba molesta porque se hubiera aireado su vida privada.

"Nunca hablo de mi intimidad y de mis cosas privadas. Hay cosas que creo que pertenecen a una parcela más íntima. Que no tengo problemas de hablarlo, pero me parece desmesurado de la forma que ha pasado todo o un poco extraño todo", aclaró. "No estoy enfadada con Luis, pero en el momento que yo determine cómo quiero hablar las cosas, hablaré yo las cosas", lanzó.

Aun así, está feliz con la idea de ser madre, y aseguró que su madre también lo estaría. Todavía hay que esperar hasta que llegue ese día, pero la pareja no puede estar más pletórica con su futura paternidad, un sueño por cumplir para ambos.