A pensar también se aprende

Si a un niño o una niña le damos una hoja en blanco y un bolígrafo, lo primero que nos preguntará es "¿qué hay que hacer?". Son la generación de HACER, HACER Y HACER.

Aprender a pensar es entrenarse en la adquisición de estrategias de pensamiento. Con ellas, nuestros hijos e hijas se convertirán en pensadores y aprendices eficaces, acercándose al mundo con motivación, curiosidad y rigor. El pensamiento eficaz les permitirá tomar decisiones, argumentar y realizar otras acciones analíticas, creativas o críticas por iniciativa propia.

El filósofo Robert Swartz, creador, junto con Sandra Parks, de la metodología Aprendizaje basado en el Pensamiento, nos dice que este tipo de pensamiento no se "descubre, ni se recoge", sino que hay que aprenderlo, no es algo que se tenga o aparezca de forma natural. Hay que aprender y enseñar a pensar y esto es algo que también se puede hacer en el ámbito familiar. Pero… ¿ cómo hacerlo?

Uno de los elementos del pensamiento eficaz es el hábito de pensamiento. En el ámbito familiar se pueden provocar muchas situaciones para fomentar este hábito de pensamiento en los hijos y las hijas. Veamos algunas de ellas:

Tiempo para pensar

En el día a día es necesario que los hijos tengan tiempo para poder reflexionar sobre lo que hacen, lo que han aprendido… Si el tiempo lo tienen permanentemente ocupado en realizar ‘cosas’, no pueden pensar. Podemos crear una rutina diaria en nuestro calendario familiar que llamaremos ‘Tiempo de pensar’. Después, cada miembro de la familia puede contar voluntariamente lo que ha pensado. Pueden tener un diario emocional para escribir cómo se han sentido durante el día y luego compartirlo si quieren. O bien un diario metacognitivo en el que escriban lo que han aprendido. Esto les ayudará a reflexionar.

Entornos adecuados

Es importante crear un entorno agradable que ‘invite’ a pensar. Se deben crear espacios que faciliten el acto de pensar, libres de estímulos atractivos: imágenes en movimiento, sonidos, ruidos, etc. Apagando la televisión, el PC y la tablet; poniendo el móvil en silencio. Pueden plantearse situaciones que lleven a nuestros hijos a un conflicto cognitivo cuya solución necesita del pensamiento. Por ejemplo, pedirles que reflexionen y nos cuenten o escriban en un diario personal lo que han aprendido o qué les ha ocurrido hoy.

Relaciones interpersonales

Es muy importante permitir y favorecer las situaciones de relación con los iguales. Relacionarse con otros chicos y chicas les permite entender otros puntos de vista, lo cual enriquece siempre el proceso de pensamiento.

Oportunidades de pensar

Se trata de generar situaciones en las que se les pida pensar sobre aspectos de la vida real que les motiven, lo cual va a permitir que los hijos interioricen y reflexionen sobre lo aprendido. Por ejemplo, si vamos paseando por la calle y vemos un árbol caído, invitarles a que nos digan qué creen que ha podido pasar y qué se podría haber hecho para evitarlo. O si nos preguntan algo, nunca darles la respuesta, sino irles dando pistas para que ellos mismo lleguen a una conclusión.

Rutinas de pensamiento

Son un modelo o patrón sencillo de pensamiento que se puede usar repetidas veces, integrándose con facilidad en el día a día. Es hacer visible el pensamiento. Las rutinas ayudan a desarrollar su habilidad e inclinación a pensar. Ejemplo de rutina sería: ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto? Todos somos muy dados a dar nuestra opinión ante todo lo que vemos, sin pararnos a reflexionar y a distinguir entre lo que vemos que está pasando y lo que creemos que está pasando.

Desarrollo del lenguaje

El pensamiento necesita del lenguaje. Busquemos momentos para escuchar a nuestros hijos; dejémosles acabar sin interrumpirles. Cuando finalicen, hagámosles preguntas del tipo: ¿a qué te refieres cuando dices…?, ¿me puedes dar más detalles sobre….? Podemos conversar sobre un tema y planteares preguntas del tipo ¿qué opinas tú sobre….?, ¿ por qué crees que..? Un lenguaje pobre hará que la persona sea pobre también en pensamientos. Es necesario tener la destreza de hacer un buen uso del lenguaje para poder describir y trasmitir el pensamiento y reflexionar sobre el mismo.

Modelado

Como padres y madres, no podemos olvidar que somos modelos a imitar y que el modelado es una potente fuente de aprendizaje. Busquemos tiempos, entornos, lugares para pensar nosotros y nosotras y hagámoselo saber a nuestros hijos e hijas. "Estoy pensando qué puedo hacer para…". Por otro lado, cuando hablemos con ellos, utilicemos preguntas del tipo ¿qué razones tienes para…?, ¿en qué te basas para decir…? Actuando como modelos estamos permitiendo la creación de unas rutinas de pensamiento que les llevan a la reflexión.

Porque en el siglo XXI, ya no basta con tener habilidades en las áreas tradicionales del currículum educativo. Se hace necesario poseer un verdadero pensamiento eficaz que permita a nuestros niños y jóvenes enfrentarse a los retos del tiempo que les ha tocado vivir. Pensar es una habilidad que necesita ser ejercitada constantemente y hay muchas maneras en las que los padres y madres pueden ayudar a sus hijos a hacerlo. Apostar por ello merece la pena.

Las 20 llaves del pensamiento

En 1990, Tony Ryan escribe el libro ‘Thinkers keys for kids’, que revisaría en 2006 en ‘Thinkers keys: a powerful program for teaching children to become extraordinary thinkers’, donde explica pormenorizadamente las 20 llaves del pensamiento para desarrollar el pensamiento crítico y creativo en el alumnado por medio de preguntas. En casa podemos hacer uso de estas ‘llaves’ que abren el pensamiento para ayudar a nuestros hijos a desarrollar el pensamiento critico y el pensamiento creativo. A continuación se ponen ejemplos de actividades para trabajar cada una de las diferentes estrategias que propone Tony Ryan:

1. Crear una lista de cosas que no se pueden hacer o que nunca pueden ocurrir. Habitualmente preguntamos ¿para qué usamos el coche?, con esta estrategia preguntaríamos ¿qué no puedes hacer con un coche? También que digan cosas que nunca han visto en… un cine, por ejemplo.

2. Desarrollar inventos que estén construidos de manera inusual, con materiales poco corrientes. Se les puede proporcionar material dispar y disparatado y animarles a que con ello realicen un invento. Por ejemplo, con una goma de borrar, unos macarrones y una pieza de lego. O decirles que diseñen una máquina para rizar el pelo a una cebra.

3. Hacer una lista con las características de dos objetos diferentes (uno del tema que hemos propuesto y otro no), luego combinarlos en un solo objeto. Por ejemplo, entre una linterna y unos prismáticos.

4. Hacer un MAC. Siguiendo el acrónimo M: mayor, A: añadir y C: quitar o cambiar, reinventa o diseña objetos cotidianos. Por ejemplo la caseta de un perro.

5. Hacer una lista de palabras de la A a la Z que traten de un tema elegido y consensuado previamente. A continuación, crear ideas nuevas a partir de las palabras obtenidas.

6. Plantearles preguntas que pueden empezar por ¿de cuántas maneras puedes…? Ellos y ellas tiene que elaborar una lista.

7. Hacer un dibujo sencillo y crear relaciones entre el dibujo y un tema. También se podría pedir que hiciesen una lista de diez cosas que el dibujo podría representar.

8. Hacer una lista de todos los posibles usos que se les ocurran para un objeto.

9. Plantear tareas de construcción utilizando materiales disponibles, pero limitados. No pueden usar todo lo que quieran.

10. Enseñarles dos objetos que no tienen nada en común y que intenten buscar las posibles relaciones entre ellos. Por ejemplo, un diente de tiburón y el timón de un barco.

11. Plantearles un problema que deba ser resuelto y usar la tormenta de ideas para que planteen posibles soluciones. Por ejemplo, cómo podemos concienciar a la gente a cuidar el planeta y que ellos vayan diciendo ideas que se les ocurran.

12. Partir de una situación dada y que hagan todas las predicciones que se les ocurran. Por ejemplo, cómo serán las calles dentro de 50 años.

13. Elegir un objeto o actividad, y que escriban una lista de desventajas o inconvenientes; después, tienen que intentar mejorarlos proponiendo alternativas para eliminar esas desventajas.

14. Plantear una frase ridícula, absurda, sin sentido, y ellos tienen que intentar hacerla realidad. Por ejemplo, tener un elefante de mascota.

15. Listar las formas en las que se puede realizar una tarea sin usar los instrumentos habituales, tienen que buscar alternativas. Por ejemplo, para arreglar un juguete que se ha roto.

16. Todo comienza con una respuesta que les damos, deben hacer preguntas que contengan esa respuesta.

17. Tomar un hecho o situación que no puede ponerse en duda y tienen que ofrecer alternativas para 'romper ese muro'. Por ejemplo, para que no haya accidentes en las carreteras.

18. Preguntarles cualquier cosa para que respondan de forma creativa: ¿qué pasaría si? Por ejemplo, qué pasaría si desaparecieran las plantas.

19. Proponer una situación que suponga un problema para resolver del día a día y tienen que desarrollar la solución utilizando los objetos dispares propuestos, se aumentará el número según la edad (máximo cuatro objetos). Por ejemplo, detén la plaga del mejillón cebra con una rueda, una lanza y una botella de leche.

20. Ante una situación inusual, tienen que escribir tres posibles explicaciones. Por ejemplo, dar tres posibles explicaciones para que un perro esté mordiendo a una mujer mientras la persigue por la calle.

Toñi Morcillo Barrilero Maestra y psicóloga educativa Asociación Aragonesa de Psicopedagogía