Qué es GAVI, la alianza provacunas relacionada con Bill Gates a la que critica Miguel Bosé en la entrevista con Évole

El cantante español Miguel Bosé ha mencionado en numerosas ocasiones GAVI en la entrevista con Jordi Évole, el artista ya publicó un hilo en Twitter en el que, entre otras afirmaciones, acusaba a Bill Gates, las vacunas y la tecnología 5G por causar víctimas en todo el mundo.

Sus mensajes, compartidos y comentados por cerca de 20.000 usuarios en Twitter y Facebook, se publican acompañados por un vídeo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el que anuncia una donación a GAVI, que Bosé describe como una "farmacéutica" que es "propiedad" de la Fundación Bill & Melinda Gates, algo que es falso.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd

— Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

El artista acusa a los Gates de ser "especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo". De hecho, asegura que por esta razón "India les ha expulsado y denunciado" y "Kenia ha destapado sus atrocidades".

Bosé también habla sobre un "proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots" de Gates y vincula esto al desarrollo de las redes de telecomunicaciones 5G, que bajo su punto de vista es "clave en esta operación de dominio global" y que hará que los ciudadanos sean "borregos a su merced y necesidades".

"Pedro Sánchez 'El Salvador', en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista", añade Bosé, que termina su mensaje con la declaración: "Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates".

DATOS: GAVI no es una empresa farmacéutica, sino una alianza público-privada que promueve la vacunación; y no es propiedad de la Fundación Bill & Melinda Gates, aunque esta organización es uno de sus impulsores junto a agencias de Naciones Unidas y Banco Mundial, entre otros socios internacionales.

¿Qué es GAVI?

GAVI son las siglas en inglés de la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (Global Alliance for Vaccines and Immunisation).

Esta organización, con sede en Suiza, asegura que su misión es "salvar vidas, reducir la pobreza y proteger el mundo de la amenaza de las pandemias" y afirma que desde el año 2000 ha ayudado a vacunar a 750 millones de niños en los países más pobres, con lo que calcula que ha evitado 13 millones de muertes.

Forman parte de esta iniciativa UNICEF, la agencia de Naciones Unidas para la infancia, la Organización Mundial de Salud, la Fundación Bill & Mellinda Gates, Banco Mundial, todos ellos con asiento en el consejo de GAVI.

También participan en este órgano cinco representantes de gobiernos de países en desarrollo Etiopía, Myanmar, Afganistán, Armenia y Chad), cinco países donantes (Alemania, Canadá, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos), dos representantes de la industria de las vacunas, uno de la sociedad civil (el suplente es el español Rafael Vilasanjuan, presidente del Instituto de Salud Global de Barcelona) y otro de los institutos de investigación sanitaria.

Esta iniciativa colabora con los servicios sanitarios públicos de los países que se lo solicitan en estrategias de fortalecimiento de su sanidad y apoyo a campañas de vacunación, que financia a partir de las donaciones de los gobiernos y entidades privadas que apoyan a GAVI, aunque los países que reciben la ayuda también tienen que pagar una parte del coste de las vacunas.

En su sitio web explican que una de las claves de su modelo es que agregan la demanda d los países más pobres, lo cual hace más viable la fabricación de estas vacunas por parte de las farmacéuticas.

Por lo tanto, GAVI no es una farmacéutica y no es propiedad de Bill Gates, sino que es una alianza público-privada que promueve la vacunación.

De hecho, el pasado 4 de junio consiguió que países, entidades y empresas se comprometieran a aportar 8.800 millones de dólares en los próximos cinco años (1.600 de la Fundación Bill & Melinda Gates) para vacunar a unos 300 millones de niños de enfermedades como la polio, difteria y sarampión, así como el desarrollo de un eventual antídoto contra el coronavirus.

Mensajes antivacunas como los de Bosé se han expandido desde hace años con éxito en internet y han alimentado un movimiento abonado a teorías conspirativas que afirman, entre otras cosas, que las vacunas causan autismo, son innecesarias porque previenen enfermedades erradicadas o solo sirven para que las farmacéuticas hagan negocio.

India y Kenia colaboran con la alianza

Tampoco hay informaciones que apunten a una supuesta expulsión de esta organización de la India, donde esta entidad asegura haber invertido más de 858 millones de dólares en programas de vacunación y apoyo al sistema sanitario.

Es más, el primer ministro indio, Narendra Modi, se comprometió el 4 de junio en la cumbre de donantes a aportar 15 millones de dólares a los programas de vacunación de GAVI, informa la web oficial de su oficina.

En cuanto a Kenia, GAVI asegura haber invertido más de 500 millones de dólares en campañas de vacunación en el país desde el año 2000 y su presidente, Uhuru Kenyatta, participó en el último encuentro de donantes, agradeciendo las donaciones y el trabajo de esta organización en su territorio.

"Nuestro trabajo con GAVI los últimos 20 años ha contribuido significativamente a la mejora de nuestro sistema sanitario", explicó Kenyatta, que aseguró en su intervención ante este foro que en este tiempo ha reducido un 5 % la mortalidad infantil en el país.

El 5G no tiene relación con la COVID-19



La última parte del mensaje de Bosé que se ha hecho viral alude a las redes de telecomunicaciones 5G, que han sido vinculadas a la expansión de la pandemia en varias ocasiones, pero cuya supuesta conexión con el origen de la enfermedad o con su expansión no ha sido probada.

El físico Alberto Nájera, vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) , explicó a EFE Verifica que la diferencia de tamaño entre un virus y las ondas de las redes 5G -que pertenecen al rango de las radiaciones no ionizantes y no pueden desestabilizar un átomo- hace imposible que este tipo de redes puedan interactuar con un virus como el SARS-CoV-2.