Miguel Bosé, a Jordi Évole: "No hablo con gente con mascarilla"

Aún quedan varios días para la emisión este domingo de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en LaSexta, pero el programa que presenta el periodista catalán ha comenzado a calentar motores adelantando algunos fragmentos en las redes sociales.

El cantante, alejado de la escena musical desde hace años, se ha convertido en los últimos meses en una de las caras más reconocidas en España de un negacionismo hacia la pandemia del coronavirus basado en meras especulaciones sobre la enfermedad.

El próximo domingo no hay programa. Necesitamos descansar para la que se viene: Miguel y Bosé.



En uno de los vídeos adelantados por el programa se ve como saluda amistosamente a un Jordi Évole protegido con una mascarilla, que el cantante pide que se quite "¡pero ya!". "No hablo con gente con mascarilla", sentencia, antes de reconocer que no usa gel hidroalcohólico y que tampoco se ha sometido nunca a una prueba PCR. Bosé se reafirma en su teoría de la conspiración sobre la pandemia sin aportar ninguna prueba al respecto y sentencia: "Hay una verdad que no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa".

Preguntado por el fallecimiento de Lucía Bosé el año pasado se muestra tajante: "Mi madre no murió de covid y eso tiene que parar ya", asegura.

La entrevista aborda también otros aspectos de la vida del cantante. "He tenido años salvajes: drogas, sexo a lo bestia, y un buen día me desperté y dije: 'se acabó", explica a Évole en otro de los fragmentos adelantados.

Muchos usuarios de Twitter han reaccionado ya a estos avances de la entrevista de 'Lo de Évole' posicionándose ya a favor y en contra de las palabras del artista.

El programa se emitirá este próximo domingo, 11 de abril, a partir de las 21.25 en La Sexta.