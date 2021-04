Entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé: "Vamos a un segundo juicio de Núremberg"

Miguel Bosé ha defendido sus teorías negacionistas en una entrevista en televisión emitida este domingo y ha asegurado que los responsables de la pandemia “políticos, médicos, farmacéuticas y los cómplices” medios de comunicación “van a caer todos” hasta el punto de que habrá “un segundo juicio de Núremberg”.

“Van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, el brazo armado, que son los medios van a caer también y muchos de ellos no van a poder salir a la calle tranquilos”, ha apuntado el artista en una entrevista con el periodista Jordi Évole para el programa “Lo de Évole” (La Sexta).

El mundo va “a ir a un segundo juicio de Núremberg tan espectacular que ya está en marcha”, ha añadido el cantante, en referencia a los procesos llevados a cabo tras la Segunda Guerra Mundial en los que se sancionó a los colaboradores del régimen de Adolf Hitler.

Esta ha sido la segunda parte de la entrevista hecha a Bosé, que ha tenido lugar tras meses sin hacer declaraciones y alejado de las redes sociales desde agosto del año pasado, después de que sus declaraciones sobre la pandemia trajeran una ola de ataques llenos de “insultos, denigraciones, mofas” que, en su opinión, fueron orquestados por “los partidos políticos y la (industria) farmacéutica”.

Hace casi un año, el artista protagonizó una cadena de polémicas por sus cuestionables declaraciones sobre el coronavirus y su apoyo a las teorías conspiratorias en torno a la pandemia, "la gran mentira de los gobiernos", palabras que levantaron ampollas en una España confinada y con miles de muertos.

Sus teorías negacionistas han sido ya desmontadas por EFE Verifica, que ha demostrado por qué no son ciertos los supuestos peligros graves que él atribuye a las vacunas ni sus afirmaciones sobre la alianza para la vacunación GAVI, que no es una farmacéutica ni es propiedad de Bill Gates y tampoco ha sido expulsada de la India o denunciada por Kenia, como asegura el cantante. Bosé ha contado en la entrevista que lleva “con la cabeza bien alta" el hecho de ser negacionista y que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho porque está “en el lado de la verdad”.

De hecho, el cantante piensa que está colaborando con la sociedad al difundir estos mensajes ya que “la verdad no se sabe o no se quiere saber porque hay un plan urdido para que no se sepa y porque no ha habido debate". “Soy un ciudadano que tiene mucha información y que busca información más allá de la que me dan, de la que me quieren hacer masticar y que me dan predigerida”, ha asegurado.