Las vacunas y el arte de distinguir las causas

No es fácil encontrar las causas de lo que sucede, tampoco en la biología. Un ejemplo típico de confusión fue el que hizo pensar que el café, y no el tabaco, provocaba cáncer de pulmón. Lo sucedido con la vacuna de Astra Zeneca es algo usual con los medicamentos. Los efectos muy raros no los descubren los ensayos clínicos, sino la farmacovigilancia.