Anabel Domínguez: “¿Sabes cuál es la mejor forma de llamar a una persona con discapacidad? Por su nombre”

Desparpajo y franqueza son dos palabras que le quedan bien a Anabel Domínguez. Pero autocompasión no. De eso no derrocha ni una pizca esta joven de 26 años cuando explica en su cuenta de Instagram cómo es su día a día con distrofia muscular. La red social se ha convertido en una herramienta clave para su proyecto 'No soy lo que ves', con el cual quiere visibilizar la vida con discapacidad, concienciar sobre ella, integrar a las personas que pertenecen a este colectivo y ayudar a quienes todavía están buscando su camino.

Como ella misma explica, la distrofia muscular es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la pérdida progresiva de la masa muscular que, en su caso, afecta a su cuerpo de cintura para abajo. Sabía desde que era una niña que acabaría contando con una 'scooter' para moverse con mayor facilidad. Lo que probablemente entonces no sabía es que se sobrepondría al cambio y encontraría en él una forma de arrojar luz al mundo.

¿Minusválida de qué?

Con este título bautizó la joven al vídeo que la catapultó a la fama en Instagram, en el que explica por qué este término no solo no es apropiado para referirse a gente de su colectivo, sino que también es de mal gusto. "Minusvalía viene del latín, y significa algo así como "persona que no es válida". Ella prefiere los términos 'discapacidad' o 'diversidad funcional' pero da una clave que va más allá para no fallar nunca: “¿Sabes cuál es la mejor forma de llamar a una persona con discapacidad? Por su nombre”.

Anabel al habla

Anabel Domínguez. @anabeldcc

No es casualidad que su contenido haya enganchado a más de 13.000 seguidores en las redes: estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla y realizó un Máster en Redacción Creativa en Madrid. Ahora se dedica a crear contenido y tiene entre manos un proyecto del que todavía no puede adelantar nada.

"La discapacidad tiene sus fases y una de ellas es estar enfadado con la vida"

P. En tu caso no fue hasta la adolescencia cuando empezó a manifestarse la distrofia muscular, pero ya sabías que eso iba a suceder desde que eras pequeña. Precisamente en esa etapa en la que estamos tan vulnerables emocionalmente, ¿estabas preparada para los cambios?

R. No, no lo estaba. Lo sabía, pero hasta que una no ve el cambio no está preparada. Cuando veía que mi cuerpo no respondía me enfadé mucho. La discapacidad tiene sus fases y una de ellas es estar enfadado con la vida.

P. ¿Cómo superaste esa fase?

Después de estar muchísimo tiempo sin querer hablar con nadie, enfadada en mi cuarto, decidí que tenía que salir de allí. Con la ayuda de mi familia y de un profesional cambié la forma de pensar. Lo que cuento en mi Instagram parece fácil, pero detrás ha habido un proceso muy complicado.

"Lo que cuento en mi Instagram parece fácil, pero detrás ha habido un proceso muy complicado"

P. '¿'No soy lo que ves' nació durante el confinamiento?'

Así es todo comenzó en la radio de Gelves, mi pueblo, después amplié el proyecto a las redes sociales y ha ido creciendo.

P. Tu objetivo era visibilizar, concienciar, integrar y ayudar. ¿Y a ti qué te está aportando toda esta experiencia?

A mí me está aportando lo que nunca en mi vida me hubiese imaginado. Me llevo muchísima gente que se abre, me cuenta su situación y que le estoy ayudando, lo cual ha hecho que yo me abra un poco más. Ver que a la gente no solo le interesa mi vida sino que puedo ser un soporte para ellos en un mal momento, me llena mucho.

P. ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen?

R. Una de las pregunas más frecuentes es cómo puedo tener un novio que no tiene ninguna discapacidad, lo cual es muy prejuicioso. Quiero partir de que si la tuviera no pasaría nada, pero también recalcar que esta cuestión está muy ligada al hecho de que mucha gente tiene l concepto de que el amor es entre iguales y que si tienes una discapacidad acabarás juntándote con otra persona que también tenga una.

Otra de las preguntas que me hacen a menudo y me llama mucho la atención es por qué voy en silla de ruedas si muevo las piernas. Es un concepto erróneo el pensar que todo el mundo que va en silla de ruedas tiene una paraplejia.

También me preguntan mucho cómo tengo relaciones sexuales o qué haré cuando sea madre. Mi respuesta a esta última: ¿Por qué no me preguntas primero si quiero ser madre?

"¿Por qué antes de preguntarme si quiero ser madre me preguntas cómo cuidaré a mis hijos?"

P. Muchas de las situaciones que planteas en tu Instagram desde el humor se dan porque los de alrededor no saben -o no sabemos- cómo es mejor actuar. ¿Prefieres que las personas vayan de frente?

R. Hay muchas veces que salimos a la calle y la gente no sabe cómo actuar con nosotros. De eso nos damos cuenta y es superincómodo. Nadie está obligado a conocer cómo es la vida de una persona con discapacidad, por eso yo, ante la duda, prefiero que la gente pregunte con naturalidad. Porque es muy fácil calar a las personas que preguntan porque les nace del corazón y a las que lo hacen desde el morbo.

P. Sabemos lo que dice la gente en redes sociales. ¿Qué te dicen en casa de lo que has montado?

R. En mi entorno están muy contentos porque ven que estoy ayudando a mucha gente. Mi padre siempre me ha dicho: "Yo sabía que tú por algún lado ibas a dar el cante". Y yo, que con cuatro años presentaba las actuaciones de los niños mayores del cole, tenía claro que quería dedicarme a la comunicación. Así que yo me he creído a mi padre.

Y tengo que decir también que todo esto se lo debo también a mis amigas, porque yo nunca encontraba el momento o me daba miedo dar este paso y ellas me han ayudado muchísimo. Son muy buenas amigas aunque también tengo que decir que me ha costado encontrarlas.

P. ¿Crees que la sociedad sigue teniendo muchos prejuicios?

R. Sí, sin duda alguna. Gracias a la tecnología es más fácil derribar las barreras arquitectónicas que las aptitudinales, que todavía requieren mucha más educación.

P. Si tu comunidad de seguidores sigue creciendo a este ritmo, ¿te planteas dar otro paso?

R. Tengo un proyecto del que no te puEdo decir nada. Pero otro del que sí te puedo hablar: el jueves que viene mi idea es abrir un canal de YouTube en el que intentaré que todo sea más cercano aún. Pretendo hacer videoblogs, que es lo que hace toda infuencer en esta red social, y establecer así una conexión más sólida con mi comunidad para que se socialicen todavía más con la discapacidad.

P. ¿Crees dentro del colectivo de la diversidad funcional se puede acentuar el machismo?

R. Definitivamente sí. En mi caso puedo hablar de determinados comentarios que me han llegado a preguntar, como si yo limpio mi casa o cómo voy a cuidar a mis hijos. Y yo pregunto, ¿tendré a mis hijos con otra persona, ¿no? No es una labor solamente mía. Creo que el tema de la discapacidad siendo mujer es otro lastre más. Otra frase que he comentado en mis vídeos y denota este machismo es "No te preocupes que eres muy guapa", como si ser guapa fuese un premio frente a la discapacidad.

P. ¿Algo que te gustaría no tener que pedir el próximo 8 de marzo?

R. Que se cuestione si puedo ser madre o no, por el hecho de tener una discapacidad.

Como dice Anabel Domínguez cuando acaba cada uno de sus vídeos: "Si has llegado hasta aquí, te quiero con la fuerza de los mares y, si lo compartes, te querré más".

