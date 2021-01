Laura Liñán: "El mundo del maquillaje me ha hecho vivir experiencias increíbles"

Tras los focos y las cámaras hay un gran número de profesionales que se coordinan como los engranajes de una máquina para que el resultado sea perfecto ante los ojos del público. Una de estas figuras es la de los maquilladores, encargados de emperifollar a cada uno de los rostros que pasan por platós y escenarios, jugando con sus luces y sus sombras, rociando fantasía o repartiendo realismo allá donde toque, disimulando o potenciando los rasgos que sean requeridos. Todo un arte.

Laura Liñán es una de las profesionales de este sector y, a pesar de su corta edad, ya se ha cruzado con varios rostros famosos, como el de Chicote para los últimos programas de ‘¿Te lo vas a comer?’ que grabó en Zaragoza, o los de Zahara y Guitarrica de la Fuente para el programa de televisión ‘Una historia, una canción’, de Movistar +. También con muchos del panorama artístico aragonés, y su labor en algunos de ellos la llevó a estar nominada en dos categorías diferentes en los últimos Premios Simón del cine Aragonés: Mejor maquillaje y peluquería por 'Mermelada de moras', de Jorge Andolz, y Mejores efectos especiales por 'La Vírgen Pálida', de Sergio Montes.

Laura Liñán maquillando a la actriz Clara Camín, para el cortometraje 'Mermelada de Moras'. L.L.

"Fue una experiencia flipante. El estar allí, que se reconozca tu trabajo al nivel de otros compañeros que se lo merecen muchísimo también, ver que la gente que te rodea está orgullosa de ti... Fue muy emocionante", recuerda Liñán.

"El mundo del maquillaje me ha hecho vivir experiencias increíbles y no quiero restarle importancia a ninguna de ellas, porque disfruto de todo lo que conlleva mi trabajo, desde un pintacaras infantil hasta el maquillaje de un cortometraje o un programa de televisión, pasando por un videoclip, un taller o una obra de teatro".

Pero antes de llegar hasta aquí, la joven ya llevaba cerca de siete años entre brochas y pigmentos. "En 2014 comencé a formarme en la Escuela de Cine Un perro andaluz, y un par de años más tarde, cuando terminé el Bachiller de Artes, empecé a hacer cursos de maquillaje de Fantasía-Caracterización en la academia Top Make-up", recuerda. "Y me flipó. Así que decidí seguir formándome en distintas áreas: efectos especiales, teatro, audiovisual, de novia, maquillaje social...".

Su talento y su inquietud la han conducido a decenas de proyectos: el videoclip de tema medieval 'Netón' del grupo Salduie,¡ (2016), el cortometraje ‘’El Vuelo de Lena’’ dirigido por J. Carabias (2017), desfiles de moda del Centro Superior de Diseño de Zaragoza (2017 y 2018), el cortometraje 'Un Cuento de Navidad', de Clara Camín (2018), el videoclip de David Civera 'Mundo diverso' (2019), la Aragón Fashion Week (2019)...

Aunque no puede elegir una única experiencia, tiene claro qué es lo que más valora en el día a día de su profesión: "En este trabajo, conectar con el equipo, que esté unido y se sienta como una familia, es un valor seguro para que el trabajo salga bien".

También es suyo el maquillaje del cartel 'No olvides', distribuido por la ciudad de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza este año 2020, como recordatorio de la importancia de seguir las medidas sanitarias. "Me siento muy afortunada porque a pesar de las circunstancias en las que estamos me han salido muchos proyectos. Por eso intento seguir formándome, aprendiendo y mejorando. Porque ahora mismo el mundo del arte no lo está pasando bien. Pero o intentas seguir adelante o te hundes. Por eso es muy importante ayudarnos entre nosotros", concluye Liñán.

Cómo maquillarse en tiempos de mascarilla

Para terminar, Laura Liñán ha compartido con HERALDO JOVEN una lista de productos que no deben faltar en el maquillaje social, en especial este año en el que la mascarilla es un complemento obligatorio.

"A la mascarilla nos hemos tenido que adaptar, y han aparecido trastornos en la piel que muchos no tenían previamente, como el acné u obstrucciones, como los puntos negros. Por eso, si antes de la pandemia ya había que limpiar la piel e hidratarla, ahora hay que hacerlo mucho más. Antes y después de maquillarnos, una buena limpieza e hidratación del rostro es necesaria. ¿Y si no te maquillas? También", aconseja la joven.

Para la limpieza del rostro, la maquilladora recomienda productos personalizados para cada piel. "Mi consejo es evitar ahora lo mejor que podamos aceites grasos a menos que tu piel los necesite, en cuyo caso es más recomendable dejarlos para por la noche. En contraposición, se puede optar por cremas que nos ayuden a combatir los agentes externos", añade.

Este es el llamado maquillaje social. "Es el de uso diario, el que no está pensado para las cámaras, "que es completamente diferente del audiovisual, en el que hay que tener en cuenta los focos, los brillos, etc.", repasa. ¿Por dónde debes empezar?

'Primer', un básico. "Es lo principal que tiene que haber en tu neceser de maquillaje, porque va a permitir que este resista mucho más al tiempo que evitará el exceso de sebo". Base de maquillaje. "Es recomendable reducirla al mínimo posible, ya que se hace muy pesada y nos puede generar problemas en la piel". Corrector. "Que no sea muy cargado y evitar aplicarlo en todo el rostro, solo en las zonas que realmente lo requieran. Podemos añadir un toque en las mejillas o en los labios, por si en algún momento nos quitamos la mascarilla". Polvos translúcidos y/o fijador en 'spray'. Ayudarán a matificar y sellar y así aguantará el maquillaje más todavía". Un buen colorete. Máscara de pestañas, 'eyeliner' y sombra de ojos. "Sacar partido a la mirada es lo más recomendable dadas las circunstancias. Podemos optar por las sombras de ojo en polvo. En crema no lo recomiendo tanto porque se moverá más. Eso sí, debemos tener cuidado y no excedernos. Además, el maquillaje quizá nos recuerde que debemos tocarnos menos la cara". Apostar por lo 'waterproof'. "Es una forma de resistir el vaho que se produce con la mascarilla".



¡Únete a nuestra newsletter!

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.