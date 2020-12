Consulta tu suerte en el horóscopo de hoy, día de la lotería de Navidad

Esta es la predicción del horóscopo del martes 22 de diciembre de 2020 de todos los signos del zodiaco:

ARIES:

Domina tu precipitación ya que hoy estarás predispuesto a saltar antes de mirar. Te inclinarás por el riesgo y por las soluciones rápidas, observa más y calcula al máximo. Más cuidado si conduces.

TAURO:

Habrá mucha impulsividad en el terreno sentimental y en tus relaciones en general. Te sentirás atraído por una persona especial que te llevará de calle. Magnetismo erótico que atraerá la pasión.

GÉMINIS:

Te rodearás de mucha gente y estarás obligado a hacer uso de tu capacidad intelectual. Tus reflejos serán rápidos y te ganarás la admiración de muchos. Estás en un día brillante y tendrás poder.

CÁNCER:

Acusarás ciertas tensiones debidas a la acumulación de responsabilidades. No temas en el esforzarte ya que tendrás energías suficientes y llegarás a todo. Buen momento para el azar y viajes.

LEO:

Busca no mostrarte tan terco ya que hoy querrás salirte con la tuya pese a quien pese. No compliques la situación, cede un poco, y obtendrás más. Pon más cuidado al conducir y hoy no te aceleres.

VIRGO:

Si actúas con un poco de astucia notarás lo rápido que los inconvenientes desaparecen. Intenta no limitarte a las pequeñeces y la crítica. Vive más todo y verás que le sacas más rendimiento.

LIBRA:

Hacia tu pareja mostrarás una actitud más dominante de lo normal. Controla más esa actitud y hallarás mayor armonía. Buen momento para viajes y cambios, se inicia una nueva etapa de éxitos y amor.

ESCORPIO:

Se producirán modificaciones en tu área social que para nada dependerán de ti. Una persona cercana frenará uno de tus planes de forma directa. Firmeza, esa es la clave que te llevará al éxito.

SAGITARIO:

No dejes todo en manos de la suerte ni esperes en este día que los demás resuelvan de forma eficaz tus problemas y objetivos. Se responsable de lo tuyo y esfuérzate por llegar hasta el fin en todo.

CAPRICORNIO:

Intenta dulcificar tu expresión y comunicación con los demás. Te sentirás agredido muy fácilmente y tu reacción, sin control, podrá herir a alguien. La noche te proveerá de placeres.

ACUARIO:

No te dejes influir por las indicaciones o comentarios de terceras personas. Tú a lo tuyo sin perder el objetivo fijado. Céntrate más en tus intereses, hoy no dejes escapar ni una de nadie.

PISCIS:

Aparecerán nuevos planes y proyectos en tu campo financiero. No firmes ningún documento hasta que no hayas leído u oído hasta la última palabra. Concéntrate en un objetivo, verás el éxito total.