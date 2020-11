¿Cómo se genera la consciencia? Una pista: los cuervos la tienen

¿Cómo se genera nuestra consciencia? No se sabe. Sabemos que tiene que ver con nuestro cerebro y la activación de las neuronas, pero nadie entiende aún cómo estas activaciones pueden generar nuestra experiencia subjetiva del amor, del rojo, del sonido etc. Cada vez entendemos un poco mejor el funcionamiento de este cacho de carne que nos hace estar ‘despiertos’ y experimentar la vida; podemos estudiar las drogas que nos quitan la consciencia, las áreas cerebrales que se activan con el dolor, pero la gran pregunta está aún sin responder.

El pasado mes de septiembre se publicó un artículo en ‘Science’ del que se ha hablado mucho porque sugiere que los cuervos también tienen consciencia. En concreto, los autores explican que han encontrado neuronas cuya función es generar experiencia subjetiva sensorial. Así fue el experimento.

Los cuervos fueron entrenados para señalar una luz roja cuando veían un estímulo luminoso y señalar una luz azul cuando no lo veían. La intensidad del estímulo luminoso era variable. Cuando era fuerte, los cuervos señalaban la luz roja, pero cuando el estímulo se encontraba en el umbral de visión de los cuervos, a veces reportaban que veían la luz y otras veces que no, aunque el estímulo fuera el mismo. Durante el ejercicio, se les midió la activación de neuronas del palio, la parte del cerebro encargada de los procesos más complejos. Estas neuronas se activaron tras el estímulo, pero solo cuando el cuervo seguidamente reportaba que había visto la luz. Los científicos podían predecir cuál iba a ser la respuesta del cuervo solo con la activación de estas neuronas. En conclusión, han encontrado unas neuronas que no responden al estímulo visual y cuya función consistiría en generar la experiencia subjetiva sensorial que desencadena la respuesta de los cuervos.

Aves inteligentes

En mi opinión, lo sorprendente no es que los cuervos tengan consciencia. Para empezar, no es ninguna casualidad que se haya hecho este experimento con cuervos. Se ha demostrado en múltiples experimentos que estos animales poseen una elevada inteligencia, equiparable a la de un mono o incluso a la de un simio como el chimpancé. Ahora ya se sabe que el cerebro de las aves no es lo que se pensaba. Estuvo extendida la creencia de que no tenían córtex cerebral y por tanto su cerebro estaba compuesto mayoritariamente por estructuras primitivas que procesan comportamientos instintivos, pero ya se sabe que esto es falso. Las neuronas del cerebro de las aves son más pequeñas y están densamente empaquetadas, lo que les permite tener muchas neuronas en un cerebro pequeño. Los cuervos y loros tienen en el palio uno o dos billones de neuronas, tantas como los monos. Además, estas están muy organizadas, al igual que el cerebro de los mamíferos. Ante este descubrimiento, la neurocientífica Suzana Herculano-Houzel ha comentado en otro artículo recientemente publicado en ‘Science’: "Cualquier neurocientífico con una mente abierta y con algún conocimiento sobre biología del desarrollo no encontraría esto sorprendente. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Un revoltijo desorganizado de fibras como si fueran espaguetis?".

Hace ya varios años que se habla de la capacidad de ser consciente de sí mismos de los pájaros. Las urracas y cuervos han demostrado que pasan la prueba del espejo, es decir, que son capaces de reconocerse en el espejo, lo que se considera indicativo de autoconsciencia.

En 2017 subí un vídeo a Youtube explicando estos experimentos:

Por tanto, no es de extrañar que los cuervos, considerados de los animales más inteligentes, tengan consciencia. Lo que me parece muy llamativo es que estemos pudiendo estudiar en otras especies algo tan subjetivo como la consciencia. ¿Una esponja marina es consciente? ¿Y una mosca? Siempre pensé que hasta que no supiéramos qué generaba la consciencia no podríamos saber qué animales la tenían. Pero ¿y si ocurre al revés? ¿Y si estudiar la consciencia de los animales nos va a permitir entender mejor cómo se genera?

El antepasado común del cuervo y de los seres humanos era un reptil que vivió hace 320 millones de años. Desde entonces, nuestros cerebros han evolucionado de manera independiente. Por lo tanto, nos encontramos con dos cerebros diferentes, pero ambos capaces de generar consciencia. Así que ya tenemos una pista: la corteza cerebral de los mamíferos no es un prerrequisito.

