¿Es cierto que si una mariposa pierde el polvo de las alas ya no puede volar?

Hace unos días vi un documental sobre las mariposas monarca. Ya había oído hablar de las migraciones que hacen, pero no sabía la cantidad de kilómetros que eran capaces de volar. ¡Se cruzan todo Estados Unidos recorriendo distancias de hasta 5.000 kilómetros! Muchas mueren debido a diversas amenazas como la tala ilegal de los bosques donde hibernan, la desaparición de plantas de las que se alimentan, el uso de herbicidas en los cultivos o los fuegos forestales. Pero, a pesar de esto, cada año, millones de mariposas consiguen terminar sus migraciones.

El documental me sorprendió bastante y creo que es por el concepto que tenía de las mariposas. Cuando de pequeña intentaba cogerlas para verlas bien de cerca, siempre había algún adulto que me decía: "Ahora la mariposa ya no podrá volar, porque ha perdido los polvos de las alas". Además de sentirme terriblemente culpable, arraigó dentro de mí el concepto de que las mariposas eran sumamente frágiles y delicadas. Por eso, cuando vi el documental, me sorprendió que un animal que pierde la capacidad de vuelo tan fácilmente pudiese hacer migraciones largas.

Evidentemente, el problema era que mis ideas estaban basadas en un mito que se ha estado utilizando para hacer chantaje emocional. Para el adulto, lo importante no era dar información verídica, sino que la niña dejase en paz a las mariposas. Pero, ¿y si pudiéramos tener dos en uno? ¿Qué tal si les explicamos a los niños la verdad sobre los polvos de las mariposas? Los científicos llevan años estudiándolas y, hoy en día, ya se sabe qué son estos polvos y por qué los tienen. Además, en el siguiente vídeo he recopilado esta información y la explico de forma sencilla, así que… ¡ya no hay por qué seguir con el mito!

