El español que ha recibido la vacuna de Oxford da positivo en coronavirus

El español que participa de forma voluntaria en los ensayos en fase tres de la vacuna contra el coronavirus de Oxford ha dado positivo en covid-19 en una de las pruebas a las que ha sido sometido recientemente, tal y como ha compartido el propio Joan Pons en su perfil de Twitter.

Conviene recordar que la vacuna no previene la infección, su obejtivo es mitigar los síntomas para que no sean graves.

Estel enfermero español, que trabaja desde hace años en Reino Unido, se ofreció voluntario para participar en la vacuna que está desarrollando la farmacéutica AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford y tras varios meses de resultados negativos en sus pruebas PCR, ha dado positivo:

El momento de la verdad ha llegado. He dado + en uno de mis tests. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del #COVID19. 🤞🏼

— #HelloMyNameIsJoan 💙 (@RoaringNurse) October 8, 2020

En un vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter el español cuenta que el virus "le está intentando atacar" y espera que la vacuna "empiece a actuar".

"La vacuna no me protege de que que el virus entre, sino que el virus pueda pasar de mi pulmón a mi sangre. Ojalá me haya puesto la vacuna, no el placebo, el tiempo lo dirá", explica Pons, que, como todos los participantes del experimento, no conoce si se le ha administrado una dosis de la vacuna o placebo