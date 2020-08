¿Qué significa ser un perfil 'orientado a resultados' y por qué es tan importante?

¿Te ha pasado alguna vez que has salido de una entrevista de trabajo y cuando te preguntan si ha ido bien o mal no sabes qué decir? Eso ocurre porque los procesos de selección de personal son cada vez más complejos y ya no es suficiente con comentar un completo curriculum y afirmar que te encantaría conseguir ese puesto de trabajo.

"Los clientes de una organización, externos e internos, son cada vez más exigentes y solo aceptan la calidad en la prestación de los servicios", confirma Víctor Laguna, especialista en Recursos Humanos y profesor de ESIC, quien relata que, en su experiencia como consultor, tiene que llevar a cabo lo que se conocen como 'entrevistas de incidentes críticos', que van más allá del rigor académico para valorar las competencias profesionales de los candidatos.

Actitud hacia la excelencia

Una de las más demandadas es la 'orientación a resultados' del perfil o, lo que el propio Laguna define como la capacidad para "hacer las cosas de forma excelente", una habilidad que trasciende lo que, hasta ahora, se correspondía con la resolución o la eficacia: "Queremos saber si el candidato está preparado para superar los estándares requeridos por las empresas, si sabe planificar y gestionar su tiempo, tomar decisiones, organizar equipos y comunicarse, entre otras habilidades", explica el experto.

Para ello, en este tipo de entrevistas se recurre al ánalisis de situaciones personales o profesionales que el propio candidato propone y en las que el técnico de selección de personal se detiene para conocer cómo se ha afrontado dicha situación, qué rol se adoptó en su resolución, cualés fueron los resultados...

La orientación a resultados es una habilidad que se puede entrenar. Se trata de un aprendizaje eminentemente práctico en el que se acude a un caso real, tal y como explica el profesor de ESIC, escuela en la que hace mucho tiempo que trabajan las competencias profesionales. "Se cuenta con el know how del profesor y se promueve la participación activa del alumnado para asegurarnos la aplicabilidad del aprendizaje", concluye Laguna.