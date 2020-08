Experiencia internacional, un plus en el currículo

¿Hablas inglés?, ¿tienes conocimientos elementales de alguna lengua minoritaria?, ¿has residido de forma temporal en algún país o has visitado algún lugar remoto? Si puedes contestar afirmativamente a todas estas cuestiones estás de enhorabuena, tienes un plus en tu currículo. Si no es el caso, estás a tiempo de añadir a tu trayectoria académica y profesional un necesario valor añadido para aumentar tus opciones dentro del ámbito laboral.

Los técnicos de selección de personal coinciden en que el estudio de idiomas y el conocimiento multicultural son muy valorados en el mundo empresarial y pueden marcar la diferencia ante perfiles técnicos o académicos similares, en un mundo cada vez más global y competitivo.

Si bien es cierto que el manejo de otras lenguas siempre ha sido una de las claves en el currículo, las breves estancias en algún país o la visita a otros continentes también cobran importancia. Así lo confirma Pedro Mata, profesor de las áreas de grado y posgrado de la escuela de negocios ESIC, además de consumado viajero, que señala que ahora este aspecto del perfil se demanda mucho más por las empresas: “Concretamente la experiencia en Asia, por considerarse la fábrica del mundo en el futuro”, explica.

El docente, y profesional en activo, insiste en que viajar y conocer otras culturas contribuye a “ampliar miras”, a “darse cuenta de lo que nos une y no solo de lo que nos separa” y a “derribar falsos mitos”. Esto posibilita desarrollar la empatía con otras formas de pensar y actuar, una cualidad ventajosa para una exitosa trayectoria laboral.

El inglés, sí o sí

En el ámbito empresarial la comunicación intercultural es clave, puesto que el negocio internacional es parte de su crecimiento y evolución. “Existe la tendencia a homogeneizar los protocolos y el lenguaje de los negocios, pero sigue siendo fundamental el manejo del inglés”, apunta Mata, mientras asegura que es el idioma utilizado en Europa a nivel profesional. Para el docente, “es preciso alcanzar un nivel C1 o ‘advanced’ y esforzarse en adquirir más vocabulario”.

Por supuesto, el aprendizaje de un segundo idioma es un importante valor añadido. A este respecto, Mata recuerda que Alemania sigue siendo el primer mercado de Europa para España. Por otra parte, afirma con rotundidad que “aprender chino es un plus absoluto”.

Al atender a su experiencia docente, el experto dice detectar entre los alumnos de máster un notable interés por salir de España y vivir nuevas experiencias. En este sentido, pone de ejemplo el Máster en Comercio Internacional de ESIC, que incluye una estancia de un trimestre en Shánghai, lo que marca la diferencia en un currículo. El profesor asegura, además, que hay alumnos que se quedan en el país asiático tras finalizar el programa porque les han surgido interesantes oportunidades.