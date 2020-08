Que se me paren los pulsos: camisetas, vestidos y 'tote bags' que no podrás dejar de... ¿cantar?

Se abre debate: ¿las imágenes tienen sonido? Dirías que no, ¿no? Pues se cierra el debate: para nuestro cerebro, algunas sí. ¿Cómo se llama la película? Está claro: 'RT si puedes escuchar esta imagen'. ¿Cómo? ¿Qué? Vamos a explicarlo de otra forma: ¿Eres capaz de poner sonido a estas imágenes? O a esta frase: "que se me paren los pulsos".

Si lo has hecho, si tu cerebro quería continuar canturreando "si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez", corroboramos la teoría, esta vez, un poco más elaborada: somos capaces de asociar sonidos a frases, imágenes o gifs, por relación. Por eso, el meme que lleva más de un lustro circulando por las redes sociales y bautizado con 'RT si puedes escuchar esta imagen', no parece cansar. Porque siempre habrá escenas que asociemos a diálogos, sonidos o canciones. De hecho, si no te ha invadido el espíritu tonadillero al leer la frase musical, quizá sea, simplemente, porque no te sabes la copla.

Precisamente ese verso, tantas veces entonado por artistas como Conchita Piquer o Rocío Jurado y que forma parte de la herencia cultural española, ha sido el que ha utilizado para bautizarse una marca de moda malagueña que ha encontrado la inspiración en este fenómeno psicológico. Que se me paren los pulsos cuenta con camisetas unisex (25 euros), tote bags (12 euros) y vestidos (29 euros) cuyos versos estampados en bonitas ilustraciones, si tienes una mínima base musical que abarque de copla a tecno-.rumba, será imposible que leas sin que tu cerebro quiera entonarlas. Hagamos la prueba:

La historia detrás de Que se me paren los pulsos

La historia de Que se me paren los pulsos no puede contarse sin la de Ester y Sergio. "Hace 10 años creamos la marca 40 Grados a la Sombra dedicada a la joyería y bisutería personalizada; pero siempre habíamos estado tentados de lanzar algo relacionado con el textil. Hace un año, aprovechando unas instalaciones que teníamos nos lanzamos a crear Que se me paren los pulsos como una vía más de expresión de nuestra necesidad creativa. Hace una década, en la anterior crisis, dejamos atrás el mundo de la educación y los seguros para reinventarnos y ahora lo volvemos a hacer con esta apuesta tan personal", explica Sergio Nalda, co-creador de Que se me paren los pulsos junto a su mujer.

"Todos los diseños son nuestros o de diseñadores que colaboran con nosotros", prosigue. "Vivimos en un mundo lleno de eslóganes que intentan impactar con un mensaje corto y lleno de expresividad, y observamos como casi de manera natural tendemos a usar otros idiomas, y casi nunca el nuestro. Pues bien, para nosotros lo normal es utilizar nuestra lengua, sin querer menospreciar ninguna otra. En el momento de lanzar nuestra colección teníamos claro que teníamos que tener como inspiración la copla. En el mercado, habitualmente la copla es usada para hacer humor, o degradarla, sin embargo, a nosotros nos parece una fuente increíble de mensajes cortos y directos con una carga emocional muy fuerte. Y en ello basamos nuestra colección, buscamos frases que forman parte de nuestra tradición, las descontextualizamos con una imagen moderna y actual, y las revisionamos. No tiene por qué gustarte la copla, pero tiene más sentido que te vayas a surfear con una camiseta que ponga ‘Como una ola’ a otra que ponga Malibú.

Respecto al uso de los versos, Sergio y Ester lo entienden como una interpretación de los mismos: "No hacemos reproducciones literales de estrofas de canciones, usamos frases que son patrimonio de nuestra lengua, en un contexto muy concreto, como te decía fuera de su contexto natural. No somos cantantes, ni hacemos 'merchandising' de canciones, mostramos nuestras interpretaciones de ellas".

¿Cuáles son los diseños con más éxito hasta el momento? "Estamos enormemente sorprendidos por el éxito que está teniendo el proyecto. La verdad es que todos los modelos están teniendo mucha aceptación, pero es verdad que por la imagen tan potente que muestra 'Jamás duró una flor dos primaveras' o 'Y, sin embargo, te quiero' son dos de los modelos más demandados. Al final, llevar una camiseta con un mensaje es una carta de presentación, es una actitud, y tratamos de mostrar mensajes tan potentes como la persona que los viste".

¡Únete a nuestra newsletter!

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.