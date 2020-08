Libros que cambiaron la historia de la ciencia, contados con sellos

Si tuviéramos que elegir algunos de los libros más importantes de la historia de la ciencia, aquellos que supusieron grandes avances, seguro que coincidiríamos en alguno de los que vamos a repasar a continuación:

'Los elementos' de Euclides

Escrito hacia el año 300 a.C. en Alejandría por Euclides, este tratado matemático está compuesto por 13 libros que aglutinan el saber matemático de la época. 'Los elementos' es sin duda uno de los libros de texto más utilizados de la historia y el segundo más publicado, después de la Biblia.

A la izquierda, sello de Maldivas (1988) dedicado a Euclides. A la derecha, sello con un fragmento del cuadro de Rafael 'La escuela de Atenas', emitido por el Vaticano en 1986

En el primero de los libros, Euclides establece sus 5 postulados, que constituyen la base de la geometría que hoy llamamos euclídea:

Dos puntos distintos determinan un segmento de recta.

Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta.

Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera.

Todos los ángulos rectos son iguales entre sí.

Postulado de las paralelas: Por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela.

Durante más de 2.000 años, los matemáticos trataron de entender si el quinto postulado se deduce de los anteriores o no. La respuesta es que es independiente, por lo que se puede estudiar qué sucede si lo negamos. De esta manera aparecen las geometrías no euclídeas. Observemos que la negación puede darse de dos formas diferentes: por un punto exterior a una recta, no se puede trazar ninguna paralela (geometría esférica), o bien, se puede trazar más de una paralela (geometría hiperbólica). De manera independiente, tres eminentes matemáticos (János Bolyai, húngaro; Nikolái Lobachevski, ruso; Carl Friedrich Gauss, alemán) demostraron consistencia de la geometría hiperbólica.

Sellos dedicados a János Bolyai (Hungría, 1960), Nikolái Lobachevski (URSS, 1951) y Carl Friedrich Gauss (Alemania, 1955)

El 'Almagesto'

El 'Almagesto', cuya traducción al español es “el más grande” es el nombre árabe del tratado astronómico escrito por Claudio Ptolomeo a mediadosdel siglo II. Está basado en el catálogo estelar de Hiparco de Nicea, actualmente perdido.

Sello dedicado a Hiparco de Nicea (Grecia, 1965)

Al igual que 'Los elementos', el 'Almagesto' también se compone de 13 libros en los que se describen las constelaciones clásicas y se diseña un modelo a través de epiciclos para el movimiento de los planetas, el sol y la luna, que trata de encajar los datos empíricos, además de predecir las posiciones futuras. Este modelo ptolomeico, también llamado geocentrista, sitúa a la Tierra en el centro del universo y el resto de astros, incluido el Sol, giran al su alrededor.

A pesar de los errores astronómicos que Ptolomeo cometió en sus trabajos, fue uno de los astrónomos que cambio la visión del universo e intentó explicar científicamente la mecánica de los astros. De hecho, las teorías contenidas en el 'Almagesto' estuvieron en vigor durante 14 siglos, influyendo en el pensamiento astronómico y científico hasta la llegada del heliocentrismo.

'De revolutionibus orbium coelestium'

Escrita por Nicolás Copérnico durante la primera mitad del siglo XVI, este tratado de astronomía, titulado 'Sobre los giros de los orbes celestes', no se publicó hasta 1543, año de la muerte de su autor.

Sellos dedicados a Copérnico y su obra emitidos en Venezuela en 1973

Sus seis libros reemplazan al 'Almagesto' y al geocentrismo, dando paso a la teoría heliocéntrica, en la que es el Sol el que se encuentra en el centro del universo y la Tierra y el resto de los planetas dan vueltas circulares a su alrededor. Unos años más tarde, en 1609, Johannes Kepler apuntaló la teoría copernicana al establecer que las órbitas de los planetas alrededor del sol eran elípticas en lugar de circulares.

Sellos dedicados a Copérnico (Alemania, 1973) y Kepler (República Checa, 2009)

El 'Revolutionibus' supuso de hecho el inicio de la revolución científica de los siglos XVI y XVII, siendo uno de los impulsores del Renacimiento en Europa. Esta obra mostró que era posible cuestionar lo establecido, aquello sobre lo que se había edificado el conocimiento durante casi 1.400 años.

'Philosophiae naturalis principia mathematica'

Conocida popularmente como 'Principia', esta obra de Isaac Newton, publicada en 1687, recoge sus descubrimientos en el campo de la mecánica y el cálculo matemático.

Sellos dedicados a 'Principia' (Reino Unido, 1987) y a su autor, Isaac Newton (Rusia, 1987)

Escrito en lenguaje geométrico, en los 'Principia' se establecen las bases de la mecánica clásica mediante las llamadas Leyes de Newton:

Primera ley Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas.

Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Segunda ley El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa, y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza.

El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa, y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Tercera ley Para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. Las acciones recíprocas de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas hacia partes contrarias.

A partir de estas leyes, Newton extrajo la ley de la gravitación universal, una ecuación que permite conocer la fuerza gravitatoria que se ejercen dos cuerpos celestes.

A la izquierda, sello emitido en Nicaragua en 1971. A la derecha, sello ilegal creado en 2011 en Mali, un país con frecuentes y vistosas emisiones filatélicas ilegales, realizadas por particulares que pretenden obtener beneficio de la venta a coleccionistas

Esta fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

Ley de gravitación universal

La constante de proporcionalidad, representada por la letra G, llamada constante de gravitación universal, fue medida a finales del siglo XVIII por Henry Cavendish en su célebre experimento de la balanza de torsión.

'On the Origin of Species by Means of Natural Selection'

'El origen de las especies por selección natural', fue publicado por Charles Darwin en 1859, años después de su expedición a bordo del bergantín de la armada británica H. M. S. Beagle, en los años 30. La primera edición se agotó el mismo día de su publicación y se llegó hasta la sexta edición en vida de Darwin.

Sellos dedicados a Darwin en su año, 2009, en Italia y Reino Unido

Sobre primer día de circulación de la serie de Reino Unido dedicada a Darwin

En su libro, Darwin introdujo la teoría de que las poblaciones evolucionan de generación en generación mediante un proceso conocido como selección natural, gracias al cual, los individuos van adaptando sus características al entorno. Los mejor adaptados son capaces de sobrevivir y de transmitir esta información genética a sus descendientes. Darwin analizó diferentes tipos de pinzones y de tortugas en su viaje en el Eagle en las islas Galápagos. Observó pequeñas diferencias en el pico y en el caparazón de estos animales. Pensó que todos los pinzones de las islas descendían de un antepasado común y que, con el tiempo, se habían ido formando las especies actuales. Lo mismo debería haber sucedido con las tortugas. Las pequeñas diferencias entre unas especies y otras habrían aparecido muy lentamente, a lo largo de cientos o miles de años.

Sellos dedicados a Darwin emitidos en Gibraltar en 2009

La importancia de 'El origen de las especies' es innegable. Constituyó una revolución científica similar a la obra de Copérnico o Newton. La conservadora sociedad británica llegó a considerar el libro una herejía, ya que la tesis sostenida entraba en contradicción con las creencias de que las especies eran parte inmutable de una jerarquía divina y que los seres humanos eran únicos, sin relación con otros animales. Sin embargo, los seres humanos no escapaban a las ideas de Darwin y nos equiparaban al resto de especies.

