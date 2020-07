‘Eso que tú me das’, el último documental de Jordi Évole junto a Pau Donés

“20 días antes de morir, me llamó Pau Donés: Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses y pudiésemos grabar una charla. El resultado es este docu”. Así, con estas palabras publicadas a través de Twitter, Jordi Évole anunció este miércoles su último documental. Tal vez, por lo que significa, sea uno de los más especiales en la larga trayectoria del presentador, que el próximo 26 de agosto, en el Festival de Málaga, estrenará ‘Eso que tú me das’.

20 días antes de morir, me llamó Pau Donés: “Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses y pudiésemos grabar una charla”.

El resultado es este docu.

Y nos hace mucha ilusión estrenarlo en el @festivalmalaga 26Ago. pic.twitter.com/kQkVJSyh0T — Jordi Évole (@jordievole) July 29, 2020

Se trata de un documental grabado en la Vall d’Aran donde Jordi Évole conversa sobre diferentes aspectos junto a Donés, recientemente fallecido. “Es un documento único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejarnos a todos el testimonio de su agradecimiento”, según señala el Festival de Cine de Málaga en un comunicado.

Durante el festival, que se celebrará en la ciudad andaluza del 21 al 30 de agosto, también se dará a conocer la serie HIT de TVE, dirigida por Joaquín Oristrell; y los largometrajes Mi gran despedida, de Antonio Hens y Antonio Álamo; 75 días, de Marc Romero; Dehesa, el bosque del lince ibérico, de Joaquín Gutiérrez Acha; Isaac, de Ángeles Hernández y David Matamoros, y A Stormy Night, de David Moragas.