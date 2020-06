Iván Royo, el joven aragonés pionero en España en presentar una colección de moda en 3D en Instagram TV

¿Es la presentación de colecciones de moda de autor exclusiva de las pasarelas o se puede hacer un desfile de moda virtual? La respuesta a la segunda opción es sí. Ejemplo de ello es la 'iCollection' preparada por el diseñador aragonés Iván Royo, que llegó a la plataforma de Instagram TV el pasado 8 de junio.

Este joven aragonés de 26 años se formó la escuela superior de diseño Hacer creativo la modalidad de Diseño de moda y en sus primeros años de vida profesional ya ha participado en la Milan Fashion Week, ganó la primera edición de la Aguja Goyesca y resultó finalista del XV Certamen de Jóvenes Diseñadores. Aunque evita definir su estilo porque lo considera "limitante", considera que es "pura expresión" de todo lo que vive, y reconoce entre sus referentes a Stromae, Alexander McQueen, Dali y Hussein Chalayan.

Podría decirse que, en parte, esta pionera colección en 3D es un efecto colateral de la situación de los últimos meses que nos ha obligado a todos a quedarnos en casa. "Me gustaba la idea y quería aprender a hacer cosas en 3D por puro hobby. Cuando llegó esta crisis y tuvimos que estar en casa, decidí aprender e invertir mucho tiempo en esto, lo cual desembocó a una colección de moda y un proyecto completo. No era una idea fija, fue algo orgánico que, paso tras paso, se transformó en esto, que es el resultado final", explica el artista.

Entre diseños y patrones hay espacio para la reflexión

Según el artista, su colección también muestra reflexiones sobre dos temas de gran actualidad. El primero de ellos es el virus. El autor explica que está reflejado las mascarillas, como complemento nuevo de accesorio en la moda. "Están totalmente integradas durante toda la colección y también está simbolizado con el aislamiento y zona de seguridad, ya que ningún modelo figurín aparece cerca del otro, siempre aislados", resume.

Por otra parte, otro tema latente: el racismo. El leitmotiv de la iCollection es 'Todo lo que necesitamos es amor'. Creo que nos centramos en otras cosas y no valoramos lo importante. Que creemos ser felices con posesiones materiales u otras tonterías, nos empeñamos en etiquetar y desvalorar muchas cosas, en crear odio a gente que no está en tu círculo. Esta colección es un grito de amor, de: 'da igual lo que tengas, quien seas, qué quieras... Lo que necesitamos es dar y recibir amor'".

Y ahora, ¿qué?

Desde su punto de vista, el parón obligado ha afectado al mundo de la moda y ha cambiado su futuro. "Al principio todo cuesta y puede que tarde años, pero las pasarelas 3D, realidad virtual y físicas van a convivir en un futuro cercano, yo no tengo ninguna duda. Espero que en España, la industria no se quede atrás y podamos estar al nivel internacional. A nivel global, Japón va adelantadÍsimo y ya se están viendo propuestas de distintas ubicaciones del planeta muy increíbles".

A nivel personal, su futuro no lo tiene tan claro: "No sé ni que voy a cenar hoy mismo, -como para saber dónde podría estar en cinco años-. Me crea mucha ansiedad pensar en el futuro, tengo un objetivo muy claro y está muy arriba y no sé si llegaré y, si llego, no sé cuanto tardaré. Pero poco a poco iré trabajando para conseguirlo. De momento estoy preparando una nueva colección cápsula a modo performance, pero aún no se cuando se mostrará, todo depende un poco de la situación de la nueva normalidad.

