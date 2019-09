Una aragonesa de 24 años lleva sus diseños a las semanas de la moda de Milán y París

1

Del diseño a la confección

'Fast fashion' no es un concepto con el que Irene se quiera relacionar, y tampoco una de las metas que quiera alcanzar como diseñadora: "A mí, el cuanto más, mejor, no me gusta mucho". Se identifica más con la artesanía y, por eso, todo el proceso creativo, desde "el diseño hasta la confección, pasando por el patronaje", depende, únicamente, de ella. De este modo, no solo se asegura de que el acabado es el que deseado -reconoce ser muy perfeccionista-, también supervisa que cada prenda goce del "toque especial, cercano y exclusivo" con el que busca conquistar a sus clientes.