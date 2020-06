Servicio de apoyo, la trastienda de la investigación

"He observado pinturas prehistóricas, grafeno, microfósiles de Zelandia... hasta diamantes artificiales"

Manejo el Microscopio Electrónico de Barrido desde hace 28 años. En el Servicio de Microscopía Electrónica de Materiales (SMEM) solo se observan muestras inorgánicas, no pueden llevar contenido en agua, ya que funciona a alto vacío. Mi trabajo consiste en observar a escala microscópica y nanométrica, lo que el usuario (investigador, becario, empresa privada, otras universidades) trae a nuestro servicio. Primero les asesoramos sobre cómo tienen que traer la muestra y mis compañeras la preparan para su estudio. Cada día es un mundo diferente: minerales y especies de millones de años de los geólogos, distintos materiales procesados con láser y materiales cerámicos de los físicos, nanopartículas y pigmentos usados en otras épocas de los químicos y problemas en los acabados de algunos productos o reclamaciones de la empresa privada, por poner algunos ejemplos.

Cada día una ilusión por descubrir cosas, que intento transmitir a los usuarios que vienen. Esto supone un esfuerzo diario, pues cada uno de ellos requiere unas condiciones de trabajo diferentes para sus muestras. Siempre he dicho que aquí sabemos de todo mucho y de mucho nada. Ahora estoy trabajando con un detector que nos revela cómo está colocado el cristal dentro de un material cristalino y se están obteniendo estudios muy interesantes. Por ejemplo, se están comparando cáscaras de huevo de especies de aves actuales, como la cotorra que está en el parque Tío Jorge, con especies de hace millones de años. Además, el láser para procesar superficies y hacerlas hidrófugas o antibacterianas no funciona igual en todo el material sino que depende de la posición del cristal en la superficie. También he observado muestras de pinturas prehistóricas de cuevas de Teruel o piedras expulsadas del riñón y he fotografiado microfósiles del nuevo continente descubierto, Zelandia, además de observar diamantes artificiales y buscar grafeno, ese mineral artificial tan famoso. Me fascina mi trabajo.

Ana Cristina Gallego Técnico del Servicio de Microscopía Electrónica en el Área de Ingeniería de Materiales