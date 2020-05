¿Necesitas una mano con la sintaxis? Esta web corrige tus oraciones simples y compuestas

Este año la enseñanza está siendo algo diferente y se ha visto forzada al escenario online. De hecho, hasta la graduación va a ser virtual, al menos para quienes quieran sentirse convidados a la iniciativa de YouTube Originals 'Querido curso 2020', una ceremonia en la que participarán Michelle y Barack Obama, Lady Gaga y BTS, entre otros muchos invitados.

Por ello, aquellas iniciativas y ayudas dirigidas a facilitar el estudio personal y la resolución de interrogantes son más que bienvenidas por el colectivo de estudiantes. Como es el caso de 'Study with me', una colección de vídeos de YouTube que sirven como motivación y acompañamiento durante las horas de estudio. O la herramienta online que ofrece Sintaxis.org para resolver dudas de análisis de oraciones simples y compuestas. ¿A quién no le han surgido dudas para distinguir complementos entre sí, clasificar alguna que otra expresión rebuscada o definir una oración? Y como los profesores no pueden estar las 24 horas del día disponibles (ni tampoco ese amigo que tanto sabe de gramática y al que tienes frito a preguntas), esta herramienta puede ser muy útil para pedir socorro, practicar para un examen o corregir los ejercicios que tengas de deberes.

Además de recoger información teórica sobre sintagmas, funciones, oraciones simples y compuestas, cuenta con un analizador automático. El uso es muy sencillo: solo tienes que introducir la oración deseada y obtendrás una respuesta como la que puedes encontrar en la foto del artículo. Un análisis en el que, además de clasificar por sintagmas y funciones, define el tipo de oración, en este caso, "Estoy flipando, de verdad" es, según la herramienta, "una oración simple que según el tipo de predicado es predicativa, activa, transitiva, reflexiva directa y según la actitud del hablante se clasifica en enunciativa, afirmativa".

