Prepara tu balcón para que los niños disfruten este verano

De cara ya al verano, adaptar nuestro pequeño balcón en un mini espacio de ocio al aire libre para los más pequeños es más sencillo y barato de lo que parece. Con un poco de imaginacion y unos buenos consejos, podemos crear una zona de juegos perfecta para combatir el aburrimiento y mitigar, aunque solo sea un poco, las altas temperaturas.

Antes de comenzar, conviene tener en cuenta sus gustos y, por supuesto, el tamaño del que disponemos, si no queremos agobiarlos con demasiados objetos -los niños necesitan espacio para moverse-. Y habrá que tener en cuenta, por encima de todo, su seguridad, principalmente la altura de las barandillas -siempre podemos colocar una red de seguridad-, y la edad de los pequeños. Y si les da demasiado el sol, colocar mallas de sombreo, toldos o sombrillas.

Comencemos por el suelo

Como a los niños les encanta la hierba y la tierra, podemos aportar ese toque verde tan especial a nuestro balcón colocando césped artificial que, además, hará que la zona de juego sea más mullida y confortable; aunque también se pueden poner unas losetas de madera o colocar una alfombra de vinilo, impermeable, resistente y antideslizante. Pero, si no queremos o podemos hacer ninguno de estos cambios, el suelo de azulejo resulta perfecto para que nuestros pequeños artistas pinten sobre él con agua y pinceles o tizas de colores. Luego, se pasa la fregona y… ni rastro. Si no nos gusta la idea, siempre podemos colocar una pequeña pizarra en la pared o con patas.

Un chapuzón, aunque sea pequeño

Cuando el calor aprieta de verdad, no hay nada más apetecible, sobre todo para los niños, que un buen chapuzón. Colocar una pequeña piscina hinchable en el balcón no tiene por qué suponer ningún problema de espacio. Las hay realmente reducidas y muy asequibles para todos los bolsillos, pero deberemos tener muy en cuenta el peso que nuestro balcón o terraza pueden soportar y comprobar lo que realmente pesa la piscina. Y tener mucho cuidado para no molestar a los vecinos, máxima que deberemos tener muy en cuenta si, en lugar de a esa minipiscina, recurrimos a una pequeña manguera conectada a un grifo exterior.

Verde que te quiero verde

Si hay algo que no puede faltar en nuestro balcón son algunas plantas. Ya que, según los expertos, estas tienen un fantástico poder relajante visualmente y, lo más importante, son fuente constante y oportunidad de aprendizaje para los niños. Si logramos que se encarguen de regarlas y cuidarlas todos los días, estaremos fomentando su responsabilidad y la adquisición de buenos hábitos, que no es poco.

A jugar y crear

Ya hemos comentado que a los niños les encanta jugar con la tierra, la arena y el agua. Así que, un arenero es perfecto para que realicen en él sus mezclas favoritas, experimenten y desarrollen sus habilidades sensoriales. Los hay con patas y a nivel de suelo, de todos los tamaños y muy económicos. También podemos dejarles que jueguen a sus anchas, aunque sea ensuciando un poco más de lo habitual, con unos simples barreños o palanganas con agua, donde pueden meter sus muñecos, por ejemplo, o cualquier juguete. No es necesario complicarse la vida para que un niño se entretenga, a veces, las soluciones más sencillas son las más eficaces. Por ejemplo: una simple mesa adecuada para ellos, las hay minúsculas, es suficiente para crear un pequeño pero sugerente rincón de arte y lectura: vamos, para que se sienten a leer o a dibujar, tranquilamente. Y con simple madera y una tabla, les podemos preparar una mesa de cocina, ¡al aire libre!, para que jueguen con sus perolas, cacerolas, sartenes, platos… y preparen sus apetitosas e imaginarias comidas.