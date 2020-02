TEST: ¿San Valentín es una tradición pasada de moda?

San Valentín es una excusa más para celebrar y como el amor empieza por uno mismo, qué mejor manera de arrancar el día dándose ese capricho que tanto se ansía. Pero las cosas han cambiado, de la balada romántica se ha pasado al urban latino, la lencería como regalo está hoy demodé y San Valentín se reinventa, y se convierte en un día para celebrar el amor propio y si no qué se lo pregunten a la generación Z.

Para amar hay que amarse. Este es el inicio de una gran historia de amor con uno mismo que durará toda la vida. Muchos son los que opinan que San Valentín es un día "cursi", otros que es un día inventado por los grandes almacenes para aumentar sus ingresos a base de vender perfumes o bombones. Hace años lo máximo era la lencería, hoy totalmente de demodé.

¿San Valentín es una tradición pasada de moda? Hay división de opinión. Si las generaciones más maduras están preparados para recibir flores, joyas, chocolates, paste de té o complementos, los millenial idean experiencias gastronómicas conjuntas o "gadget" tecnológicos que les faciliten la vida.

¿Qué opina la Generación Z?

Estos jóvenes, nacidos a mediados de los 90, que refuerzan su popularidad y éxito social mediante los famosos "like" -me gusta-.

"Celebro el día del amor, pero no necesariamente de un modo romántico", dice este viernes a Efe, Candela Fornieles, estudiante de Psicología, quien reconoce que "suelo pasarlo con amigos, cenando en casa y luego tomando algo".

Considera que es un día para celebrar el amor, "pero no como solían hacerlos nuestros padres o abuelos", añade Fornieles, mientras que Daniel Brito, experto en redes sociales "opina que es un día más del año, vamos que si no me lo dices ni lo recuerdo".

"Celebraré San Valentín con mis amigas, comiendo pizza y viendo una película romántica en Netflix", añade Ana López, estudiante de periodismo, mientras que Gonzalo Bardero, de 23 años, celebrará este día tocando música con sus colegas "en un garito".

Cuando Mercedes Ortuño, de 22 años, una apasionada del arte, se ha despertado esta mañana no sabía qué día era, su novio se ha encargado de desvelárselo con un WhatsApp "feliz san valentín je, je", al que contestó, "confiaba en que no me lo dijeras, no te veía tan cursi".

"El amor es la mayor frescura de la vida", decía Pablo Picasso, una frase a la que aferran cientos de jóvenes que viven el amor como un sentimiento universal que provoca distintos estados emocionales y físicos, sin esperar nada especial en San Valentín.

Para los millones de solteros que hay en todo el mundo es un día en el que deben sobrellevar la euforia y felicidad del resto de parejas enamoradas. "Prefiero pasar el día a mi aire o con mis amigas, que con chico de Tinder", dice Mónica Luna, de 35 años, economista.

Como respuesta a San Valentín surge el día del Soltero o San Solterín, una tradición adoptada de China en la década de los 90 y que, cada año toma más fuerza y brinda la oportunidad de darse ese capricho, que cuide y atienda a uno mismo.

Desde un buen desayuno, a una clase de yoga en la playa, pasando por un paseo con raquetas por la nieve, un masaje relajante, un jornada en el spa o por qué no, una cita mediante Meetic. Las flechas de Cupido pueden dar en la diana en cualquier momento.