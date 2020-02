Los memes se adelantan a San Valentín: si no hay hueco para el amor, que haya hueco para el humor

Ay, el amor. Qué bonito cuando se tiene, pero siempre en su justa medida, qué intenso puede volverse y qué triste cuando se anhela. Lo mejor, como siempre, es encontrar un punto medio y echarle humor al asunto. ¿Que llega San Valentín y tienes pareja? Estupendo si lo quieres celebrar, teñir tu vida de rosa, decírselo con poesía y dar envidia a quienes no tienen plan. ¿Qué has perdido la cuenta de cuánto llevas soltero y le tienes tirria a Cupido? Te recomendamos unos cuantos memes. El humor todo lo cura, o al menos eso ha demostrado Twitter, cuando incluso en las peores circunstancias, el humor ha inundado internet.

Hay memes de la investidura de Donald Trump, memes del coronavirus, los hubo tras los atentados de Cataluña... Está claro que el humor, aunque sea negro, es viral y es imparable.

Sabiendo esto, ¿no te vas a poder reír tú de San Valentín? Claro que sí. Hasta el mismísimo Christofer, el primer damnificado de 'La Isla de las Tentaciones' podrá reirse un día de haberse convertido en todo un fenómeno viral con su desangelado grito a su Estefanía. No es el primero ni será el último que se haya hecho famoso por alguna frase de un reality.

Además, no hay Carnaval que por bien no venga y este año la fiesta cae en medio del día de los enamorados. ¿Quién sabe si en esta festividad de longaniza, ceniza y fiesta pagana encuentras el amor verdadero? Sea como sea, no pierdas el propio, que es el más importante.