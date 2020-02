San Valentín no, San Solterín: 10 razones por las que estar soltero también es un planazo

Dicen que el 13 de febrero es el día de un santo muy del siglo XXI, que no aparece en ningún libro sagrado, pero que cada vez tiene más adeptos: San Solterín. Nace como respuesta a quienes no tienen nada que celebrar en San Valentín, porque ni hay pareja, ni hay enamoramiento que celebrar. Además, si no hay hueco para el amor, que haya hueco para el humor. Pero por encima de todo: para el amor propio: ¡a celebrarse!

Si estás soltero y buscas el amor

Si como Estefanía, que se quedó compuesta y sin novio ni pretendiente después de su paso por La Isla de las Tentaciones estás soltero pero sigues buscando el amor, puedes celebrar el 13 de febrero a lo grande y reservar un hueco para el 14, porque hay un plan que, al menos, pone sencillo lo de ampliar agenda: La Cena de las Tentaciones. Este menú degustación que organiza el restaurante Quema de Zaragoza se celebra el 14 de febrero y está pensado para conocer gente (y lo que surja).

Si estás soltero y no buscas el amor

¿No tienes pareja ni te interesa tenerla en este momento de tu vida como Ismael o Susana? ¡ pues bienvenida sea la soltería! Sal a la calle o quédate en casa con una buena maratón de Netflix, HBO o la plataforma digital que en tu casa tengas. Dedica tiempo a buscar tu pisito de soltero, que cuesta mucho encontrarlos. Comparte tu día con amigos, familia, tu gato, tu perro o contigo mismo, que es con quien siempre vas a estar. Mira lo que les pasó a dos estudiantes -solteros- de la universidad China de Nanjing: eligieron el 11 del 11 para reivindicar su soltería, el 'Singles Day', y hacerse un auto-regalo como contrapunto a San Valentín y hoy es mayor día mundial de ventas. ¿Sabes la cantidad de ventajas que tiene estar soltero?