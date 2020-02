La matemática zaragozana Andresa Casamayor debuta en un documental

En la Biblioteca Nacional de España (Madrid) se conserva el único ejemplar del libro de la zaragozana Andresa Casamayor, un sencillo manual de matemáticas para enseñar las operaciones más básicas y el primer libro de ciencias que conocemos escrito por una mujer en España.

Publicó su obra ‘Tyrocinio Arithmetico’ con 17 años y bajo un pseudónimo masculino. Su desconocida historia ha sido rescatada por el documental ‘La mujer que soñaba con números’ que se presenta esta semana. Una investigación desarrollada por un grupo del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones, encabezado por Pedro J. Miana, ha rastreado las huellas de Casamayor y los detalles de su biografía, muchos de ellos inéditos hasta ahora.

Mirella R. Abrisqueta, ha escrito y dirigido un documental de 60 minutos que, explica, "espera dar algo de luz sobre la vida de esta mujer y aportarle el reconocimiento que se merece y que en su época no tuvo, ya que debió publicar su libro bajo un seudónimo masculino". "Al empezar a leer sobre el personaje de Andresa para preparar el documental –recuerda–, vi que no se tenían prácticamente datos sobre ella. De no ser por Félix Latassa ni siquiera sabríamos de su existencia". La obra "recurre a la ficción debido a esa falta de datos sobre su vida. Solo gracias a las investigaciones que se han desarrollado en paralelo al trabajo audiovisual hemos podido conocer su fecha de nacimiento o cómo pasó sus últimos años".

Más información Andrea Casamayor, una matemática de cuento

‘La mujer que soñaba con números’ da voz también a diversos expertos y expertas en diferentes disciplinas y, junto a Andresa, otro de los protagonistas del documental es la ciudad de Zaragoza durante el siglo XVIII, con personajes como el conde de Aranda, Ramón Pignatelli y Josefa Amar y Borbón.

Preestreno

Este viernes, 14 de febrero, a las 18.45, tendrá lugar un preestreno en Zaragoza en Ibercaja Patio de la Infanta, en el que participarán varios miembros del equipo técnico y artístico. El cupo de inscripciones ‘online’ en la web de la Fundación Ibercaja está ya completo. Hay abierta lista de espera.

Previamente, el miércoles 12, alumnos del IES Virgen del Pilar de Zaragoza habrán tenido la oportunidad de verlo en una sesión dirigida a escolares en la Facultad de Ciencias que incluirá una mesa redonda. El jueves 13 se presenta en Madrid, en la Biblioteca Nacional.

Desde la productora Sintregua Comunicación, Abrisqueta anuncia que "próximamente se verá en Aragón TV, pero, además, queremos llevarlo a centros educativos de todo Aragón, para que los alumnos y alumnas de las escuelas del ámbito rural también puedan verlo y participar en la mesa redonda que esperamos organizar en cada centro". Han recibido solicitudes desde dos universidades, un centro del CSIC y una asociación cultural, "todos de fuera de Aragón, y, en la medida de lo posible, vamos a intentar que se vea en el mayor número de espacios, porque uno de los objetivos de este documental es la divulgación".

Actividades 11F

11F en el Paraninfo de la Universidad Hoy, la Universidad de Zaragoza celebra el 11F, con una conexión a las 18.00 con investigadoras de la base ‘Gabriel de Castilla’ en la Antártida, y la inauguración, a las 18.30, de la exposición ‘Científicas antes que yo’. Se trata de una exposición colaborativa con centros de enseñanza primaria y secundaria locales, cuyos alumnos han realizado pósteres sobre la vida y obra de científicas, en su contexto histórico y sociocultural. Estas iniciativas en el Paraninfo se suman a otras ya consolidadas como la rueda de charlas entre científicas y 50 niñas y niños de primaria, juegos y cuentacuentos científicos.

Hoy, la Universidad de Zaragoza celebra el 11F, con una conexión a las 18.00 con investigadoras de la base ‘Gabriel de Castilla’ en la Antártida, y la inauguración, a las 18.30, de la exposición ‘Científicas antes que yo’. Se trata de una exposición colaborativa con centros de enseñanza primaria y secundaria locales, cuyos alumnos han realizado pósteres sobre la vida y obra de científicas, en su contexto histórico y sociocultural. Estas iniciativas en el Paraninfo se suman a otras ya consolidadas como la rueda de charlas entre científicas y 50 niñas y niños de primaria, juegos y cuentacuentos científicos. Científicas del CSIC y Amit en Lanaja Las actividades organizadas para celebrar el 11F –más de 200 en Aragón– llegan también al medio rural. Este jueves, día 13, la localidad monegrina de Lanaja (Huesca) dedicará la tarde al cambio global de la mano de científicas del CSIC Aragón y la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas y de las divulgadoras de Cuentacientíficas. De 17.30 a 19.30, treinta niños y niñas de 5 a 12 años conocerán a la pionera Anna Atkins en el taller ‘¡Clic! La primera mujer fotógrafa era botánica’. Escucharán el cuento de ‘Rita, la cigüeña planetaria’, que busca concienciar y educar a la sociedad en la protección y cuidado del medio ambiente. El programa previsto incluye también otros dos talleres: ‘Reacciones con limones’ y ‘Nieve de colores’, sobre las propiedades de los materiales superabsobentes. Inscripciones: 637 771 562 (Beatriz Blasco).

Las actividades organizadas para celebrar el 11F –más de 200 en Aragón– llegan también al medio rural. Este jueves, día 13, la localidad monegrina de Lanaja (Huesca) dedicará la tarde al cambio global de la mano de científicas del CSIC Aragón y la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas y de las divulgadoras de Cuentacientíficas. De 17.30 a 19.30, treinta niños y niñas de 5 a 12 años conocerán a la pionera Anna Atkins en el taller ‘¡Clic! La primera mujer fotógrafa era botánica’. Escucharán el cuento de ‘Rita, la cigüeña planetaria’, que busca concienciar y educar a la sociedad en la protección y cuidado del medio ambiente. El programa previsto incluye también otros dos talleres: ‘Reacciones con limones’ y ‘Nieve de colores’, sobre las propiedades de los materiales superabsobentes. Inscripciones: 637 771 562 (Beatriz Blasco). Futuro en femenino en Itainnova A lo largo de la tarde del día 17, Itainnova organiza la actividad ‘En busca de las científicas del futuro’. La iniciativa consta de una exposición de científicas y tecnólogas donde este año se incorpora Laia Alegret; actividades orientadas a niños y niñas de 10 a 16 años como yincanas, talleres de Lego, una charla científica o viajes por el espacio con gafas de realidad virtual. También se darán a conocer las investigadoras de Itainnova.

A lo largo de la tarde del día 17, Itainnova organiza la actividad ‘En busca de las científicas del futuro’. La iniciativa consta de una exposición de científicas y tecnólogas donde este año se incorpora Laia Alegret; actividades orientadas a niños y niñas de 10 a 16 años como yincanas, talleres de Lego, una charla científica o viajes por el espacio con gafas de realidad virtual. También se darán a conocer las investigadoras de Itainnova. Charlas y talleres en Etopia Etopia dedica el próximo sábado 15 a la Mujer y la Niña en la Ciencia, con un programa que se desarrollará de 10.00 a 13.00 y contará con una charla abierta sobre ciencia ciudadana (ver Agenda) y tres talleres con los que convertirse en científicas a través de experimentos de biología vegetal, la tecnología 3D o la fotografía. Los talleres girarán en torno a la botánica Anna Atkins y la naturalista Maria Sibylla Merian.

-Is al suplemento Tercer Milenio