Andrea Casamayor, una matemática de cuento

Érase una vez hace casi trescientos años, en esta inmortal ciudad de Zaragoza, una bella joven. Su pelo rebelde bailaba al ritmo del viento. Su mirada era diferente, a veces perdida, a veces concentrada. Hablaba lenguas extranjeras y dominaba el divino lenguaje de las cifras. Se llamaba María Andrea, nacida bajo la protección del santo, un frío 30 de noviembre de 1720. Con poco más de 17 años publicó el libro ‘Tyrocinio arithmetico, Instrucción de las quatro reglas llanas’, el primer libro de ciencia publicado por una mujer en España.

Su padre era Juan Joseph Casamayor, mercader textil francés en la Zaragoza ilustrada del siglo XVIII. Vivían en la calle del Pilar y, como miembro de la creciente burguesía afincada en la capital de Aragón, su numerosa descendencia sería bien educada. Aunque a las señoritas bastaba con instruirlas en las labores propias de su sexo, bien sabía que si aprendían a leer, escribir, contar u operar las cuatro reglas aritméticas, podría obtener mejores dotes tanto para ellas como para él. Buscó un bachiller con años de experiencia y estatura sobresaliente para que les dictara lección. Un día de la tercera semana, alarmado por el alboroto de sus hijos, entró en la estancia donde se enseñaba. Halló al maestro con la vara de cedro, a punto de golpear a la pequeña María, mientras ella repetía una y otra vez "¡son 64 sueldos!". Juan Joseph ordenó que se detuviera y que explicara el origen de semejante situación. Todo ofendido, el docente, explicó que la niña se equivocaba en la resolución del problema y no aceptaba ni reconocía el error cometido. Ante esto, el padre se volvió hacia su hija, y esta levantando su fuerte mirada y con voz firme mantuvo: "No me equivoco, son 64 sueldos. Él es quien se equivoca y quien debería disculparse ante los números por maltratarlos así". Juan Joseph decidió tomar el yeso y realizar él mismo la operación, obteniendo el resultado defendido por María Andrea. Sus hermanos estallaron en gritos de alegría por el triunfo de su David sobre Goliat.

En 1731 los dos primeros escolapios llegaron a Zaragoza con el apoyo del arzobispo Tomas Crespo Agüero. Predicaban una enseñanza de calidad, gratuita y universal tanto en letras como en ciencias. María Andrea no entendía que si era universal, ella no pudiera asistir. En su universo de números no había diferencia entre hombres o mujeres o entre ricos y pobres. Los números eran de todos y eran los dioses que hacían más libres e iguales.