Los jóvenes reclaman una formación más tecnológica para asegurar su futuro laboral

Los jóvenes le tiran de las orejas a las autoridades educativas por lo que consideran una gran deficiencia del sistema español en todos sus niveles: la ausencia de formación con y en tecnologías. Los españoles de 15 a 29 años, la apodada como 'generación Z', están convencidos de que la tecnología, a la que ven como un elemento positivo y un aliado, va a ser el aspecto clave que definirá a corto y medio plazo las principales características del mercado laboral y, por lo tanto, sus posibilidades de lograr un empleo, según una investigación impulsada por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Google y BBVA.

Las nuevas generaciones, según el estudio 'Jóvenes, futuro y expectativa tecnológica', no tienen dudas de que para que puedan aprovechar con garantías las nuevas oportunidades profesionales que va a ofrecer una sociedad cada vez más digitalizada les hace falta, desde las primeras etapas educativas, una formación en tecnología que sea transversal al currículo, especializada y práctica, y que deberá ser continuada a lo largo de la vida y dotada con los recursos suficientes. Entienden que si se hace así, el futuro será una oportunidad, y si no, un riesgo.

No temen, no obstante, a la inteligencia artificial y al progresivo proceso de sustitución del humano por las máquinas en muchas funciones y tareas cotidianas. No lo ven como algo dramático. Creen que los cíborgs y los robots serán una parte de la vida futura, que complementarán a los humanos y que harán más fácil y más fiable su día a día. Consideran que las emociones marcan la distancia entre el hombre y la tecnología y que la creatividad y la imaginación serán siempre cualidades humanas.

Los jóvenes ven la tecnología como sinónimo de desarrollo y progreso, pero aseguran que el reto es que ese desarrollo tecnológico sea responsable y sostenible tanto para la vida como para el planeta, ecológico. De hecho, esté colectivo mostró su confianza en que los avances técnicos van a ofrecer soluciones para revertir la situación de emergencia climática que amenaza hoy a la Tierra.

Algoritmos para la vida

En términos generales, la 'generación Z' ve sobre todo ventajas en el avance tecnológico, porque entiende que ofrece más beneficios que riesgos. Entre las ventajas destacan la domótica, el teletrabajo, los enormes avances que se intuyen en sanidad y energías limpias, la movilidad autónoma, soluciones a los problemas de vivienda, ventajas educativas e, incluso, piensan que los algoritmos dejarán de ser un instrumento principalmente enfocado al consumo para ayudar a las personas en la toma habitual de decisiones.

No ignoran la existencia de riesgos, pero creen que se pueden controlar si se instaura una ética del desarrollo tecnológico. Los jóvenes, a la hora de destacar los peligros, no citaron apenas factores tan populares como la adicción, los abusos o los acosos. Subrayaron otros riesgos como la pérdida de privacidad; la brecha tecnológica entre los más y menos formados; que se desdibujen las barreras entre tiempo de ocio, trabajo y relación; o que el tener todo al alcance de un clic derive en acomodamiento y pasividad.