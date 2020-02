Zaragoza, capaz de retener el talento pero no de captarlo

La capital aragonesa, especialista en retener el talento, pero incapaz de atraerlo. Así se podría resumir el puesto 90 que ocupa Zaragoza en el ranquin de ciudades con mejor índice de talento del mundo, en el que la ciudad consigue unos buenos resultados en la retención del talento, mientras que en el resto de variables no logra una buena puntuación.

Según el Índice de Competitividad por el Talento Global (GTCI, por sus siglas en inglés), presentado por Adecco Group Institute junto a la escuela de negocios Insead y Google, que analiza la capacidad de las urbes para gestionar el talento a través de la facilitación, atracción, crecimiento y retención del mismo, la capital aragonesa ha obtenido una calificación de 40,6 puntos, semejante a las puntuaciones obtenidas por otras como Bilbao (ocupa la posición 83), Kiel (Alemania), Sao Paulo (Brasil), Vilna (Lituania), Bucarest (Rumanía), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Nantes (Francia) o Estambul (Turquía).

La urbe aragonesa, sin embargo, ha empeorado su puntuación. En esta ocasión consigue 5,3 puntos menos que en 2019 y cae al puesto 90 de 155 ciudades (el año pasado ocupaba el 54 de 114). Eso sí, señala Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, “algo estará haciendo muy bien Zaragoza o al menos algo está llevando a cabo que no están haciendo Valencia o Sevilla, dos ciudades españolas más pobladas que no se cuelan en el ranquin”. Sí lo hacen Madrid y Barcelona, que ocupan los puestos 24 y 28, respectivamente.

“En este índice no solo se analiza la adopción de la tecnología sino también otras variables como la igualdad de oportunidades o la alienación entre la oferta formativa y laboral”, detalla Blasco. “Concretamente, Zaragoza tiene un buen mix sectorial, quizás mejor que Bilbao, pero sí que es cierto que la ciudad vasca se exhibe como un ejemplo de transformación, de buenas prácticas, de cómo orientar o reconfigurar una ciudad casi completamente industrial”.

“En cambio, la tarea pendiente de la capital aragonesa es la de orientar la ciudad para atraer a los alumnos con mayor potencial. Por ejemplo, mejorando la alineación entre la educación superior y el mercado laboral”, indica el mismo. “Crear acuerdos entre la universidad y las empresas para favorecer la inserción laboral e implementar la formación dual serían dos de los puntos en los que se podría trabajar. Eso sí, ambos son problemas a nivel nacional. De hecho, solo el País Vasco ha apostado con fuerza por la formación dual.”

“También desde el punto de vista urbanístico se puede mejorar para atraer empresas más competitivas tecnológicamente creando espacios o mejorando la coordinación entre las administraciones públicas”, continúa el mismo.

“Nosotros contamos con un atractivo muy importante y es la calidad de vida en España: la gastronomía, el clima,… por ello algo falla a la hora de atraer empresas, inversiones o jóvenes con talento. “Eso sí, hay que tener en cuenta que España no se va a convertir de la noche a la mañana en un país tecnológico. A medio plazo, hay que ser conscientes, que no vamos a crear un Silicon Valley porque eso tarda décadas. Pero sí tenemos grandes retos: crear una universidad más orientada al empleo, más atractiva y práctica”, explica. “Además debemos mejorar la percepción de la formación profesional. Hay que ponerla en valor, no es una formación de segunda categoría. De hecho, hay puestos que no se pueden cubrir por falta de personal cualificado en estas materias”.