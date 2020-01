ELIminada: los fans piden una expulsión disciplinaria de Eli en Operación Triunfo

El pasado lunes, tras una gala que dejó los dos primeros nominados de la temporada de Operación Triunfo 2020, llegaba la primera bronca de Noemí Galera a los concursantes: "Como no os respetéis y no os habléis con respeto entre vosotros, ahí sí que voy a meter baza. A lo mejor no sois conscientes de lo que os estoy diciendo, pero pensad en cómo os habláis entre vosotros. Cómo os cogéis las cosas. Las cosas se piden por favor y se dan las gracias. Porque vosotros queréis ser artistas. Y si vosotros no sois educados, respetuosos y buenas personas, no tendréis fans".

La llamada de atención, o 'broncOT', como lo llamaron los usuarios en Twitter, terminaba de forma tajante: "Espero que no me hagáis entrar en detalles, porque si lo hago será ya para sancionar a alguien".

Pero los detalles ya están más que expuestos en las redes sociales y han convertido en Trending Topic hashtags como #ELIminada o #ExpulsiónDisciplinariaEli. Y no es que la canaria haya caído mal desde el principio, sino que su forma de relacionarse con el resto de compañeros (en especial, con algunos de ellos como Ariadna, una de las nominadas esta semana) ha hecho que salten las alarmas tanto dentro como fuera de la academia y que haya sido acusada de fomentar el bullying, a pesar de haber comentado al principio del problema de que este había sido un mal que había sufrido en su infancia. "El verano de segundo de ESO a tercero dije 'no puedo más', porque van a poder conmigo y no lo voy a permitir". Sin embargo, sus faltas de respeto, como las que han compartido en redes sociales los seguidores del programa en las que puede verse cómo molesta a otras concursantes como a Nia, empuja a Anne, critica a Ariadna y le quita la guitarra que está tocando a Flavio, podrían costarle el programa si la organización decide expedientar su comportamiento.

Eli siendo una maleducada con Flavio

pic.twitter.com/jHATb4Y17y — yolan (@yolandrista_) January 18, 2020

Unpopular opinion: Eli se propasa mucho con Nía#OTDirecto18Epic.twitter.com/Owe0M4hPot — OT Datos | SALVAD A NICK 🐍 (@OT_Datos) January 18, 2020

Eli:

- Intenta darle un beso a Sam

- Le da a Nia en el culo

- Le dice también a Nia que le pone ella el tampón

- Empuja a Anne y le quita el móvil

- Rajando constantemente de Ari



Esta chica debería estar fuera, es una acosadora con todas las letras #ELIminada #OTDirecto20E — Lau 💙 (@_MissLau_) January 20, 2020

nia: me tengo que poner un tampax

eli: yo te lo pongo#OTDirecto19E pic.twitter.com/PFCPZRRd9e — sea | flavio stan (@queenofhsrry) January 19, 2020

https://twitter.com/justmmeta/status/1219551816091869184

A punto y de pillarse la mano con el cajón, creo que Eli se pasa de poco tacto (no digo de manera literal), sino que va con demasiada confianza y Anne se calla por no armar revuelo ni mal rollo pobre #OTDirecto18E pic.twitter.com/O4LGRtr4oO — Lu✨ (@maybeloves5sos) January 19, 2020

Mirad, tan mal me parece el comportamiento de Eli, como el de sus compañeros por seguirle el rollo,’ dandole la razón o callándose. Uno de los problemas de bullying es que el abusón tiene cómplices. #ExpulsionDisciplinariaEli #eli #ot — Sara Barbé Garay (@SaraBarbeGaray) January 20, 2020