Los villancicos más inteligentes

¿Por qué algunas personas demuestran una mayor aptitud/facilidad para la música que otras –entre las que me incluyo-? Según un estudio realizado por investigadores de la Michigan State University, la inteligencia es un factor determinante. O dicho de otro modo, las personas más inteligentes tienen una mayor capacidad o aptitud musical que, por ejemplo, demuestran al aprender interpretar temas musicales con mayor facilidad.

Es la conclusión alcanzada por los responsables del estudio tras someter a los 161 voluntarios del mismo -todos ellos estudiantes universitarios- a pruebas para estimar su inteligencia -como la resolución de problemas- y a un test de aptitud musical que incluía aprender a tocar la melodía de 'Cumpleaños feliz' en el piano a partir de un tutorial.

A la vista está que el estudio se centra en la capacidad para aprender a tocar un instrumento. Pero, ¿puede extrapolarse esta conclusión a la facilidad para aprender la letra y ritmo de una canción dado que, al fin y al cabo, la voz es otro instrumento musical? Es decir, ¿a más inteligencia, mayor facilidad para 'quedarse con la copla'?

Quiero creer que sí dada la inusitada capacidad que demuestra mi hija para aprenderse de memoria casi cualquier tema que oiga o que suene un par de veces en la radio. Una creencia apoyada por que también manifiesta una facilidad similar para aprender a tocar canciones en un teclado virtual. Y todo lo anterior con el triunfo del pequeño Hugo, de 3 años de edad, en el show televisivo 'Got talent!' gracias a su virtuosismo con el tambor como telón de fondo.

Así pues, este experimenten pretende ahondar en esta hipótesis. Para lo cual invita al lector -y voluntario- a enfrentarse a dos pruebas de aptitud. La primera, la resolución de un problema lógico /creativo. Y la segunda, que demanda completar la letra de dos de los villancicos que más suenan estas Navidades.

Después, cuéntanos: ¿cómo de fáciles de resolver te han resultado una y otra? ¿Cuánto tiempo has necesitado para resolver la primera?, ¿y para completar la segunda?

Prueba 1: Partidas de dominó

Rellena el diagrama que se muestra con las fichas de dominó que lo acompañan y con los números ya colocados como pista.

Prueba 2: Villancicos incompletos

Completa la letra de estos dos villancicos rellenando los huecos que quedan. Cada secuencia de dos guiones corresponde a una palabra.

Christmas Tree Farm (Taylor Swift)

My winter nights are taken up by static

Stress and holiday shopping _ _

But I close my eyes and I'm somewhere else

Just like _ _



In my heart is a Christmas _ _ _ _

Where the people would come

To dance under sparkles and _ _

Bundled up in their mittens and _ _

And the cider would flow

And I just wanna be there _ _



Sweet dreams of holly and ribbon

Mistakes are _ _

And everything is icy and _ _

And you would be there too



Under the mistletoe

Watching the fire glow

And telling me: _ _ _ _ _ _

Just being in your arms

Takes me back to that _ _ _ _

Where every wish comes true



In my heart is a Christmas _ _ _ _

(…..)

Copa Glasé (Nathy Peluso)

No te vi

Ni escribiste, oh _ _

Y bueno, tienes la _ _ _ _

De no estar justo cuando te necesito

Te esperé

En más de una _ _

Te fuiste y ya no te he vuelto a ver



Las tardes perdidas _ _ _ _

Cada minuto en el reloj

Ya no las quiero más

Y ahora cuando miro la _ _

Caer por un momento breve pensé

Que ibas a ceder y a _ _

Desapareciste todo el _ _

Mi amor, mejor no se te ocurra llamar

Ni aparecer en _ _



Fines de semana en Roma, serenatas en _ _

Besos de _ _ , no me cuentes más promesas de _ _

De amor, de amor

Las tardes perdidas _ _ _ _

(….)



