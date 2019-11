Un neozelandés compra por error 1.000 gallinas en una subasta online y ahora les busca un hogar

"Con urgencia, necesitamos mover aproximadamente 1.000 gallinas". Ese era el anuncio del portal portal 'Trade Me' que leyó el neozelandés Steve Morrow. El ciudadano de Hamilton vio la subasta y puso la puja automáticamente en 20 dólares con el objetivo de comprar algunas aves.

Morrow pensaba que las personas que pujaban se llevarían las gallinas correspondientes al dinero pagado. Sin embargo, la subasta se cerró con un único ganador: Morrow. "Cuando terminó la subasta pensé: 'Genial, puedo tener tantas gallinas como quiera", explicó el hombre al diario 'Stuff'. Lo que no sabía era que el precio que pagó era por 1.000 gallinas. "Cuando hablé con el hombre -el vendedor de la aves- y me dijo que el precio era por 1.000 gallinas... Dios mío, me quedé paralizado, te lo aseguro", dijo el neozelandés.

A pesar de la sorpresa, Morrow ha aceptado, según contó el vendedor de la aves, las consecuencias de haber comprado 1.000 gallinas: "Cometió un error pero no se ha echado para atrás. Se ha puesto en contacto con Animal Sanctuary y nos están ayudando a entrevistar a los que quieren las gallinas, pues queremos asegurarnos de que estas aves van a hogares seguros".

Morrow publicó un post en las redes hablando de lo sucedido y pidiendo ayuda para reubicar a las gallinas.