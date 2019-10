Reto visual: ¿Eres capaz de encontrar al gato en menos de 18 segundos?

Te propongo un reto: ¿Eres capaz de encontrar al gato en menos de 18 segundos? Encuentra a un gato entre todas las palomas de la imagen

Esta imagen se hizo popular el pasado 29 de octubre, día en el que se celebró el Día del Gato y como no, internet homenajeó a los felinos. Fue en 2005 cuando se fijó el Día del Gato para crear consciencia sobre los gatos sin hogar, una idea original del activista estadounidense Colleen Paige.

Solución

Si no has conseguido encontrarlo, tómate tu tiempo aunque ya no habrás pasado el reto. Si a pesar de ello, sigues sin identificarlo, mira la parte derecha de la imagen en la tercera fila.