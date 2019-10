De la 'Voz Kids' a 'La Voz': la zaragozana Silvia Peralta, supera el casting final 'Gana con tu voz'

Acaba de llegar de Valencia, del casting de Operación Triunfo. Probó suerte en Barcelona también pero regresó sin la ansiada pegatina, tocada por unas anginas que no le han dado tregua, pero ella no pierde la ilusión. A sus 18 años, Silvia Peralta se despierta temprano para coger el bus en Zaragoza en dirección a Huesca, donde ha empezado a estudiar magisterio infantil. Pero, aunque como ella asegura, está "centrada en su carrera", no olvida que su gran aspiración siempre ha sido cantar y lo tiene claro: "la industria de la música es dura y me tengo que buscar la vida, no puedo estar viviendo en un sueño". Y en ello está.

Con once años probó suerte en Tu Cara Me Suena mini, pero la propia Noemí Galera le dijo que no continuaba. Con 13, en La Voz Kids, y llegó hasta las audiciones a ciegas, en las que defendió 'Si estoy loca' de Malú, frente a los respaldos de los sillones rojos de David Bisbal, Manuel Carrasco y Rosario. "Todo fue bien, pero no se giraron", cuenta. "Lloré de la emoción, porque no había sido consciente hasta ese momento de que estaba ahí, de que lo estaba haciendo, estaba cantando para estas personas, la gente me estaba aplaudiendo, mis padres estaban ahí… Ahí llegaron los nervios de verdad". Tras un abrazo colectivo con los 'coaches', la joven cuenta que Bisbal le dijo que "no dejase de intentarlo". Y eso hizo. "He dado clases de canto, he estado de suplente en una orquesta, he participado en dos musicales...". Uno de ellos, 'Un cuento de Navidad', presentado en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Para todo ello hay que pasar castings. ¿Cómo? "A mí me gusta mucho cotillear gente que se presenta a otros concursos o 'covers' de gente 'random' que me sale por ahí. ¿Canciones? No 'las de siempre', me gusta buscar novedad. A veces pienso: esta canción parece que no la va a cantar casi nadie, la voy a cantar. Creo que la originalidad a la hora de elegir el tema es importante. Me las voy apuntando, las voy escuchando, no solo la versión original, también las 'covers', para tener referencias de varias personas. Me da igual que sean de cantantes famosos o de gente que tiene una visita en Youtube", cuenta la joven.

A ello, como a cualquier talento, hay que dedicarle tiempo: "Me gusta prepararme con margen, aprenderme canciones nuevas, nuevos retos…". Y, respecto al eterno debate sobre si cantar en español o en inglés, la zaragozana opta por lo segundo con mayor frecuencia: "Me siento más cómoda en inglés".

Sus referentes son variados: desde Pastora Soler hasta Michael Jackson, desde Billie Eilish hasta Aitana Ocaña, con la que por cierto, esta misma zaragozana, protagonizó un tierno momento gracias a su abuelo.

Más información El tierno mensaje de un fan zaragozano de 75 años a Aitana Ocaña

Su perseverancia hizo que cuando a sus 18 la oportunidad televisiva volviera a llamar a su puerta, decidiera probar suerte en el 'casting' de 'La Voz 2020'. "No me iba a presentar, pero al ser Zaragoza una de las ciudades en las que se hacían las pruebas, fue todo más fácil". Allí, sobre el efímero escenario levantado en el hall del Centro Comercial GranCasa, cantó el tema 'I don't wanna be you anymore' de la artista estadounidense Billie Eilish y, tras una primera criba de la que de aproximadamente 350 candidatos quedaban en 50, fue su interpretación de 'Almost is never enough' de Ariana Grande lo que convenció a los 'coaches' que se habían desplazado a Zaragoza: Jadel, ganador del 'Talent Show Musical El Número 1', Alba Gil, ganadora de 'La Voz' 2017 y Tomás Limeres, productor musical de artistas como Serrat. Miguel Bosé, Scorpions o David Guetta.

Ahora, a la espera de más información sobre el siguiente paso en 'La Voz', reflexiona: "Mi sueño siempre ha sido ser alguien. No por fama, sino por poder mostrar lo que yo siento cantando. Crear mi propia música. Compongo alguna cosa, pero luego no estoy del todo segura y me gustaría aprender a llevar todo eso. No solo estar siempre cantando 'covers', sino poder sacar mi propia personalidad, ser yo misma". El que sigue es, de hecho, una de sus composiciones, titulada 'Crying to the world'.