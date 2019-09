Memes de animales, los reyes del humor

Internet (casi) todo lo puede, incluso hacer famosos a unos cuantos gatos: Lil Bub, Grumpy Cat, de la que la red despidió en 2019, Nyan Cat, Zarathustra... Y ahora la lista se amplía con el gato protagonista del meme 'Woman Yelling at a Cat', bautizado así por la página 'Know your meme' y uno de los que más han dado que hablar este año.

Por supuesto, la magia de los memes de gatos suele sacar una sonrisa antes a aquellos que sienten cierta debilidad por estos amigos peludos, porque hay cosas que solo los locos de los gatos entienden. Y lo cierto es que esta especie felina, ya sea por la aparente imperturbabilidad de su rostro, por sus extremas reacciones o simplemente por el cariño que se les profesa, son los protagonistas de una gran multitud de memes.

Su aparente distancia afectiva para con su dueño, aunque más adelante se haya demostrado que los gatos desarrollan apego a sus cuidadores como los niños y los perros, sus casi imposibles posturas o sus cambiantes comportamientos son algunos de los tópicos que acaban convirtiéndose en golpes de humor en la red. De hecho, hay quien se atreve a afirmar en Twitter que los gatos son líquidos, y aquí está la prueba de ello:

Como (casi) ingeniero industrial especializado en térmica y fluidos os confirmo que los gatos son literalmente un líquido tú has visto a ese hijo de puta pic.twitter.com/QVouKfUNvp — Sam (@InstaSamer) 13 de septiembre de 2019

Por supuesto, aunque los gatos son el blanco fácil de los memes sobre animales, no son los únicos que acaban formando parte del repertorio de viñetas de humor de las redes sociales, como puedes ver en la galería de memes de esta semana, aunque el nivel de carcajada será directamente profesional a tu amor por estas criaturas: