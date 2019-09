Proximidad, diversidad y debate en las jornadas de Divulgación Innovadora

Las Jornadas de Divulgación Innovadora D+i acaban de presentar su programa y abrir inscripciones. Este año alcanzarán su séptima edición los días 29 y 30 de noviembre, en Etopia Centro de Arte y Tecnología (Zaragoza).

El anhelo de ir más allá en divulgación de la ciencia, de soñar con alcanzar lo más difícil, la Luna, ha dado lugar al lema de este año: 'Querer la Luna... para empezar'. El programa se centra en cómo acortar distancias con el receptor, en ciencia de proximidad, en ciencia ciudadana comprometida, en un diseño universal de experimentos que llegue de verdad a todos los públicos, usando el humor, desde museos inclusivos, en clave clown o drag queen. El debate, el cómo activar la opinión del público, ocupará también parte importante de D+.

Los escaparates con investigadoras de la Iniciativa 11F, el 'alunizante' pueblo de Fresnedillas de la Oliva, calculadoras ilustradas con científicas, la ciencia 'take away' y la que se exhibe en mupis y bolsas de la compra...; es el diálogo 'Divulgación de proximidad' que dará la bienvenida en D+i. De presentar una divulgación para la diversidad se encargarán, entre otros, Javier Fernández Panadero, Inés Rodríguez, directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, y Sassy Science. Y el debate quedará servido, y medido, con el diálogo 'Y tú ¿qué opinas?' y el espectáculo de teatro-foro 'La chica que soñaba', donde es muy fácil convertirse en 'espect-actores'.

El programa Percientex de Periodismo Científico de Excelencia hará un cameo en D+i. Uno de sus promotores, Michele Catanzaro, conversará con Michele Bertelli y Javier Sauras, autores de ‘Coding like a girl’, un reportaje de formato novedosísimo que ha obtenido este año el premio Science Writer of the Year en la modalidad multimedia. Y habrá otra conversación: la que mantendrán la escritora Belén Gopegui y el periodista científico Jesús Méndez, en torno a la presencia de la ciencia en la literatura. Las conversaciones se incorporan este año como nuevo formato.

Bajo el lema 'Querer la Luna... para empezar' y la coordinación de Pilar Perla, las D+i volverán a reunir este año a cientos de profesionales de la divulgación científica de toda España -periodistas, investigadores, docentes, programadores culturales, personal de museos, artistas...-, con el fin de explorar caminos nuevos para llevar la ciencia a la ciudadanía. En este foro, se exponen proyectos, se debate y se reflexiona sobre cómo divulgamos y se invita al público de la ciudad a aprender divirtiéndose con divulgación en directo a través de estimulantes talleres y espectáculos rompedores, como el que presentan los componentes de Big Van Ciencia Ricardo Moure, Eduardo Sáenz de Cabezón y Helena González: ‘Materia absurda’, una alocada tertulia con participación constante del público.

Organizan las D+i la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con Etopia Centro de Arte y Tecnología. Colaboradores habituales son la Universidad de Zaragoza, Fundación Ibercivis, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Asociación Española de Comunicación Científica, Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu i Fabra, Asociación Catalana de Comunicación Científica y 'Muy Interesante' es media partner. Este año, además, las jornadas cuentan con el apoyo especial de CSIC-Aragón, Casio España, el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Ámbar.

