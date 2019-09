La Audiencia de Madrid ratifica la sentencia contra Miki Nadal por vejaciones leves a su mujer

La Audiencia de Madrid ha ratificado la sentencia que un juzgado madrileño dictó en mayo contra el presentador aragonés Miki Nadal por la que se consideraba que la forma en que el popular humorista se dirigió a su mujer en el transcurso de varias discusiones domésticas es causa de un delito continuado de vejaciones leves, por lo que condena a Nadal a una pena de 20 días de trabajos en beneficio de la comunidad, aunque deniega la orden de protección que había solicitado su exesposa Carola Escámez, según publica el diario El País.

Más información Miki Nadal, condenado por vejaciones a su mujer

Las vejaciones tuvieron lugar durante unas discusiones en mayo de este año, en las que Nadal se dirigió a ella como : "Apestosa", "mierda", "payasa, "eres un montón de mierda", "patética", "te vas a follar con cualquiera" y "zorra". Las pruebas que ha tenido en cuenta el tribunal han sido grabaciones de vídeo que hizo Carola Escámez con su móvil.

Nadal y Escámez se casaron en junio de 2014 y un año después nació su única hija, Carmela. En 2017, los rumores de crisis comenzaron a rodear a la pareja. Ese año, la campeona olímpica de tiro al vuelo perdió al bebé que esperaba, lo que -según los mismos medios- la sumió en una depresión que afectó a su matrimonio. "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser. Embarazo ectópico. No he empezado bien el año pero después de la operación de hoy mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo", escribió ella misma en su cuenta de Instagram.

Para colmo, las relaciones de Nadal con su familia política se enturbiaron hasta tal punto que, el año pasado, la madre de Escámez puso una denuncia alegando que no le permitían ver a su nieta.

Al parecer, revelan las mismas fuentes, la familia de la esposa de Nadal nunca vio con buenos ojos la relación entre ambos. Escámez es hija del exfutbolista del FC Barcelona Julio Alberto y sobrina nieta del banquero y marqués de Águilas, Alfonso Escámez.