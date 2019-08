La entrevista en la que Bertín Osborne reconoce haber pegado "alguna vez" a una mujer: "Sí, lo he hecho".

Las polémicas declaraciones de Bertín Osborne en una entrevista concedida al diario 'El País' siguen trayendo cola. Tras afirmar a dicho medio que "en España no es necesario el feminismo, puesto que la mujer ya cuenta con todos los derechos posibles", las redes no han parado de arder, achacándole de machista e irrespetuoso con las situaciones que viven las mujeres afectadas por la violencia de género.

Tras las numerosas críticas recibidas, el cantante y presentador respondió colgando en su perfil de Twitter dos vídeos subidos desde su casa y dirigidos a aquellos “indocumentados” que hablan de sus declaraciones “sin haberlas oído enteras”. Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que los usuarios han rescatado vídeos de la hemeroteca del presentador, destacando una entrevista concedida para el programa 'De la mano de...' de RTVE.

Una entrevista llena de connotaciones machistas, con preguntas como "¿Alguna vez dejaste de conseguir alguna de las mujeres que pretendiste?" o "¿Eres un hombre que se considera muy macho?".

A la pregunta "¿Eres contrario al feminismo?", Bertín responde: "comprendo que los movimientos de liberación de la mujer en países tercermundistas pueden funcionar. Francamente, en países desarrollados, como España que en ese aspecto es súper desarrollado, en ese caso debería haber movimientos de liberación del hombre".

"¿Te consideras muy 'moro' en tus relaciones personales?", le pregunta el conductor del programa, López Pedrol. "No, y además no serlo me ha traído muchos problemas. A las mujeres les gusta que seamos machistas", responde.

En otro momento de la entrevista, Bertín afirma: “Yo soy de la opinión que las machistas son ellas (las mujeres). A ellas les horrorizaría perder su estatus, el que nosotros les hemos dado, claro. La palabra no me gusta además”.

El momento cumbre, y extracto de la entrevista que se ha viralizado en redes sociales, llega cuando el presentador pregunta: ”¿Y estas manos tuyas, que imagino que tantas pieles de mujer han acariciado, en alguna ocasión también le pegaron a una mujer?”. "Pues mira, no creo que jamás hubiera tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez”, afirma Osborne en esta charla de 1985.

PERO QUÉ VA A SER MACHISTA @BertinOsborne SI YA HACE MUCHO QUE NO LE PEGA A UNA MUJER!!!



pic.twitter.com/tfH23MNFsE — Isaac Corrales 💾 (@isaacfcorrales) August 22, 2019

Ante el revuelo generado, el cantante ha compartido en su perfil de Twitter un vídeo aclarando que la mujer a quien se refería en aquellas declaraciones era su hija menor, Claudia, a la que dio "un azote de padre a los 5 o 6 años por una ravieta". Y añade, "ha sido la única vez en mi vida que yo le he levantado la mano a una mujer".

Su entrevista con Julia Otero

Otro de los vídeos con Bertín Osborne de protagonista que se ha viralizado esta semana ha sido en el contexto de una entrevista realizada por Julia Otero en 1988 en la que el cantante volvía a insistir en la idea de que “en un país desarrollado las machistas sois vosotras (las mujeres). Cualquiera os quita los privilegios que tenéis, solo faltaría que tuvierais que pagar vosotras una cena”". La periodista ha escrito en un tuit comentado “me pilló veinteañera”.