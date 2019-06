Cómo poner a punto el aire acondicionado para evitar sorpresas este verano

Para que el circuito refrigerante no esté lleno de polvo y pueda llegar a obstruir los canales que permiten su paso y posterior enfriamiento, los aires cuentan con unos filtros internos que evitan la entrada de diversas partículas . Así, estos elementos son los que más suciedad acumulan, tanto con su utilización como con su desuso, y los que más necesitan una limpieza a fondo . Para ello, tan solo hay que desmontarlos con cuidado, abriendo la tapa principal, y sumergirlos en agua . Después, solo habrá que dejarlos secar en una zona bien ventilada en la que el sol no incida directamente.

2

A por el resto

Si bien es cierto que los filtros son los que más polvo acumulan, esto no significa que el resto del 'plit' no necesite una buena pasada. Con ayuda de un paño humedecido con agua, lo mejor es pasar por todas las zonas, empezando por las interiores (y haciendo especial hincapié donde desagua) y pasando a la estructura externa. Eso sí, es importante ir aclarando el trapo mientras se realiza esta acción para no extender la suciedad por toda la maquina.