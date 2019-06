Así es la invitada de boda 2019: todo al rosa, falda midi, lunares,...¡y tocado!

Ya no hay marcha atrás: la temporada de bodas ha comenzado. Además de pensar la cantidad exacta de dinero que se le va a regalar a los novios, hay que preparar la vestimenta más adecuada para la ocasión. Y no vale con observar los 'looks' más demandados por los invitados a las bodas de los famosos, ya que encontrar el conjunto perfecto requiere tiempo. La elegancia es uno de los 'must' de toda invitada que se precie, aunque este 2019 no hay por qué renunciar a la comodidad. Escotes en la espalda, acabados satinados, plumas y faldas midi son solo algunas de las tendencias que se podrán ver en los enlaces de este verano.

Tendencias para invitadas de verano