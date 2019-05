Isabel Pantoja, protagonista de los memes de 'Supervivientes' en Twitter. ¿El motivo? La acusan de ladrona, exactamente de robar una lata de comida.

La tonadillera y Colate parecían tener una gran complicidad al comienzo del programa, pero la situación se ha torcido. Y es que tras una discusión entre ambos, Colate afirmó que Pantoja le llevó a escondidas una lata de comida para que él se la abriera, cosa que el concursante mantuvo en secreto hasta este jueves por la noche, cuando durante la gala obligó a la cantante a explicar de dónde la había sacado.

La ocurrencia de la Pantoja para excusarse no fue otra que decir que el médico del programa se la había "recetado" tras una analítica y que no la había robado. Pero el presentador intervino para desmentirlo: "La organización nunca le ha dado una lata de comida a Isabel Pantoja, ni siquiera el médico que me lo está confirmando en estos momentos".

"La lata la cogió de nuestro saco y se la metió en el suyo", acusaba nuevamente Colate. Isabel seguía en las suyas: "Yo necesitaba proteínas y me la mandó el doctor". Pero no convenció a sus compañeros y así, se abrió la duda y se dividieron las opiniones entre los que creían en la versión de Colate, que Pantoja robó la lata y los que aún creen que pudo llegarle por otros medios.

